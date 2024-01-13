罕見合作　傳中美AI專家去年日內瓦兩度密會

有英媒報道指，儘管中美關係緊張，兩國人工智能（AI）相關企業和專家去年兩度在瑞士日內瓦開會，目的是找到一條科學路徑，安全地開發更複雜的AI技術。報道指出，這是中美合作的罕見迹象。

報道引述多名知情人士透露，因擔憂AI的強大技術可能會傳播錯誤訊息和威脅社會，中美去年7月和10月先後在日內瓦密會，與會者包括美國AI相關企業OpenAI、Anthropic和Cohere，以及北京清華大學和中國政府所支持機構的代表。據報中美AI專家會上討論了參與技術合作的領域，以及更具體的政策建議，為其後舉行的國際大型會議討論提供參考，包括去年7月聯合國安理會就人工智能對國際和平與安全的潛在威脅所召開的首次會議，以及去年11月在英國舉行的首屆全球人工智能安全峰會。

有出席會談的人士稱，如果上述與會者沒有達成一致，業界就無法圍繞AI的安全和一致性制定國際標準；相反，假如他們同意，就更容易把其他人也拉到一起。有不具名的與會代表稱，上述會談是在美國、中國和英國政府官員知情的情況下安排，白宮拒絕置評。OpenAI證實其全球事務團隊一名成員與會；Anthropic和Cohere拒絕置評；清華大學也未回應。