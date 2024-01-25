大熊貓野外數量增至近1900隻　全球圈養728隻

國家林草局周四（25日）公布，中國大熊貓野外種群總量已從上世紀80年代的約1,100隻，增加至近1,900隻。全球圈養大熊貓數量則達728隻，實現大熊貓圈養種群的自我維持和健康發展。

國家林業和草原局動植物司二級巡視員張月介紹，為加大對旅外大熊貓的保護監管力度，去年以來，國家林草局組織相關單位對19個國家的23家境外合作機構開展實地檢查評估，實現對所有旅外大熊貓生活狀況評估全覆蓋，目前有56隻大熊貓旅居國外。從檢查評估情況看，各合作機構在場館建設、飼養護理、疾病防治措施等方面總體符合要求。旅外大熊貓健康狀況總體良好，個別健康欠佳的老年大熊貓也得到了妥善診治和良好照顧。

另外，成都大熊貓繁育研究基地周三（24日）發布消息稱，一直被認為是大熊貓「和花」弟弟的「和葉」，經專家鑑定為雌性。基地指出，幼年期大熊貓的外生殖器被皮膚掩蓋，只有成年大熊貓才能從外部生殖器來判斷性別。據了解，和花、和葉已被一家廣東公司認養，該公司同日發文表示：「不管是弟弟還是妹妹，都是謝爸爸（公司始創人）的心肝寶貝。」