民眾黨推黃珊珊選立法院長　藍綠白合作或破局

台灣立法院周四（2月1日）將舉行正副院長選舉，掌握關鍵少數的民眾黨取態受注目。該黨周三（1月31日）召開記者會宣布新任黨團「三長」人選，唯一有過立法院議事經驗的黃國昌擔任黨團總召，民眾黨主席柯文哲得力助手黃珊珊任副總召，候任立委陳昭姿任幹事長。黨團另推舉黃珊珊成為民眾黨院長候選人，意味第一輪投票藍綠白合作或破局。

民眾黨立法院黨團在記者會上表示，問政將秉持理性科學的態度，監督也會展現專業務實，發揮出最強戰力；同時說明立法院正副院長投票意向，以及公布新任黨團三長總召、副總召和幹事長人選。黃國昌指出，黨團一致推舉黃珊珊，希望民進黨和國民黨知道民眾黨的善意與用心，希望兩大黨共同支持黃珊珊出任立法院長，促進新立法院有新氣象，如第一輪順利產生院長是台灣社會之福，如不幸在第一輪投票沒有結果，民眾黨8名立委不會參與第二輪投票。

黃國昌表示，將跟黃珊珊、陳昭姿為民眾黨團成員提供各項行政協助，也期待跟民進黨和國民黨團幹部，針對立法院議案、預算或人事同意權的審查，健康、良性、公開和透明地互動。他又稱，柯文哲不斷強調必須將台灣利益置於政黨利益之上，因此提出立法院改革訴求，希望實現台灣政黨和解、社會和諧。