美菲除夕赴南海聯合演習　中國南部戰區例行巡航

南海主權爭議持續，繼被指是域外國家的美國、日本、澳洲周三至周四（7至8日）派出軍艦在南海演習後，菲律賓和美國周五（9日）也在相隔一個月後，於南海進行第3次海上合作行動，加強雙方海上戰力。中國解放軍南部戰區同日組織海空兵力，在南海海域進行例行巡航。

解放軍南部戰區周五表示，戰區部隊全時維持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和海洋權益。內地軍事專家張軍社分析指，每逢假日解放軍尤其會加強戰備。南部戰區除夕夜發布當天開展軍事行動的消息，張認為是為了表現堅決捍衞國家主權安全的決心，也是對企圖在農曆新年圖謀不軌的個別國家發出警告；強調解放軍對所屬海空域發生的任何動態情況都會嚴密掌握，並隨時作出反應。

菲律賓武裝部隊指出，菲國軍方和美國印太司令部周五成功進行第3次菲美海上合作行動，重申兩國致力維護區域安全穩定。美軍派出美國海軍近岸戰鬥艦吉福茲號和MH60S海鷹直升機參加，菲律賓則派出海軍巡防艦葛雷戈里奧·德爾·皮拉爾號和阿古斯塔威斯特蘭AW109直升機，在南海進行進階計劃和海上通訊等訓練。