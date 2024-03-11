近9千公斤蘇丹紅辣粉製成沙茶醬　恐流入各大餐廳

台灣市面近日出現含致癌物蘇丹紅的大陸辣椒粉，引起社會恐慌，台衞生福利部食品藥物管理署周一（11日）開會，與業界討論自主檢驗事宜。南投衞生局表示，近日查出流向當地的大批問題辣椒粉只剩小量，其餘全部製成沙茶醬，恐已流往各大餐廳，通知139間下游廠商下架回收。

食藥署周一召集食品公會和協會舉行專案會議，未來將研議下游業者如自行驗出違規物質，除了退回上游，也要通報主管機關，杜絕廠商之間「私自了結」。行政院長陳建仁強調要加強查緝，一個月內要將捲入蘇丹紅事件的廠商通通清查完畢。衞福部長薛瑞元被立委質疑在蘇丹紅事件中推卸責任，他周日出席活動時強調不會卸責，又提到已有數個涉事進口廠商被禁3個月，之後可能延長，最重可永久禁止進口。

南投縣衞生局周日（10日）表示，上周六（9日）下午接獲高雄市衞生局通報，涉事津棧公司新增驗出含蘇丹紅的辣椒粉，經查縣內下游業者為金福華食品貿易有限公司南投廠，進貨8,988公斤。當局周日前往現場稽查，問題原料僅剩13.22公斤，當場封存。其他原料均製成沙茶醬，包裝為福寶牌沙茶醬等55款醬料並已出貨，未有庫存。