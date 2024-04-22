菲獲邀但缺席西太海軍論壇　華稱不清楚原因

中共中央軍事委員會副主席張又俠在年會開幕式上致詞。（新加坡《聯合早報》圖片）

第19屆西太平洋海軍論壇年會周日至周三（21日至24日）在山東青島舉行，是中國人民解放軍海軍相隔10年再次承辦該活動，因與美菲聯合軍演時間重疊而更受關注。有外媒留意到，菲律賓獲邀但沒參加年會，中國海軍研究院梁巍大校周一（22日）表示，並不清楚菲律賓沒有來參會的具體原因。

澳洲、美國、印度、日本、俄羅斯等29個國家高級代表團180多名外方代表參加年會，其中20國海上防務部門主要領導人參加。據報道，美國太平洋艦隊司令克勒（Steve Koehler）代表美方出席，俄海軍總司令莫伊謝耶夫率團訪華並與中國海軍司令部等代表舉行雙邊會議，菲律賓是西太平洋論壇的成員國之一，惟今年沒派代表參加。梁巍表示，中國作為本屆年會的主辦國，向所有論壇成員國和觀察員國發出邀請，並不知菲律賓沒與會的原因。但他相信在與會國家共同努力下，本屆年會一定會為增進海上安全合作，增進成員國和觀察員國的相互理解、信任注入很多正能量。

中國海軍參謀部辦公室大校副主任曲濤介紹，本次年會討論表決論壇《章程》、《海上意外相遇規則》、《災害響應指南》、無人系統等議題，亦舉行高層研討會，邀請多國海軍或海上防務部門領導人發言，並組織軍事和文化參觀等活動。其中建立無人機海上飛行時發生碰撞意外的預防框架備受關注，《海上意外相遇規則》目前未涵蓋無人系統，但今年1月西太平洋海軍論壇工作小組會在江蘇南京召開時，已就無人系統議題研究成立工作組。