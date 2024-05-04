大陸14機艦現台海　東部戰區演練登陸作戰

台灣國防部周六（4日）發布消息稱，至當日上午6時前24小時內，偵獲解放軍軍機9架次和軍艦5艘次持續在台海周邊活動，台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控應對。解放軍東部戰區發布照片，指海軍某登陸艦大隊近日組織多艘艦艇前往某海域，開展連續多天的高強度實戰化訓練。台灣當局關注，隨着下任總統賴清德本月20日將就職，大陸的軍事動作愈來愈頻繁。

東部戰區發文指，海軍某登陸艦大隊抵達訓練海區後接到戰鬥警報，其中舷號939的登陸艦普陀山號官兵發現空中不明目標後進行實彈射擊，成功消除空中威脅。當艦艇抵達泛水線後，登陸部隊向岸灘發起衝擊。訓練期間，該編隊緊貼實戰要求緊盯任務、瞄準短板弱項，有效處置「機艙起火」、「人員落水」等特別情況，鍛煉指揮官的戰術思維與決策能力，提升官兵的職位操作技能。編隊先後完成對海、空射擊、登陸輸送全過程等多個課目訓練，提升部隊整體作戰能力。

福建海警周五（3日）於金門附近海域進行常態執法巡查，是一周內第二次，影片周六曝光。福建海警用紅線標示最新巡查路線範圍，台媒指距離大金門、小金門只有3.8海里。大陸媒體發布的福建海警巡查畫面顯示，海警在金門水道南側執法巡查，連接大小金門的金門大橋亦清晰可見。