美以國安為由　命中資企業出售鄰近美軍基地房產

美國白宮周一（13日）要求一間中資公司出售位於懷俄明州美國空軍基地附近的房地產，指涉事房地產毗鄰核導彈基地，而且存在可能有助監視和進行間諜活動的專門和外國設備，對美國構成國家安全風險。

白宮表示，由中國公民擁有的加密貨幣挖礦公司MineOne Partners Limited，於2022年與其他公司合資購買一座距離懷俄明州F‧E‧沃倫空軍基地不足1.6公里的房地產。美國外商投資審查委員會（CFIUS）之後收到公眾舉報，涉事中資公司遂按規定報告購買行為，聲稱用於加密貨幣挖礦。CFIUS指示MineOne Partners Limited在90天內拆除涉事房地產上所有建築和設備，並在120天內出售有關房地產。

美國於2018年授權CFIUS審查全國敏感地點附近的房地產交易。領導CFIUS的美國財政部長耶倫指出，今次行動反映CFIUS在確保外國投資不會破壞美國國家安全方面，發揮關鍵把關作用，尤其是涉及對敏感美國軍事設施構成風險的交易，以及涉及專用設備和技術的交易。