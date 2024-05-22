分析指中國052D和054A將停產　海軍增購31艘訂單備戰

自2010年後，隨着中國造船業與軍事科學的技術逐漸進步，解放軍海軍迎來「造艦潮」，至今仍然持續。分析指，中國海軍即將面臨新一輪艦艇更換周期，部分艦艇將面臨停產，包括052D型導彈驅逐艦和054A型導彈護衞艦，解放軍增購11艘052D和20艘054A以備緊迫的戰備需求。

內媒軍事專欄周二（21日）分析文章指，解放軍052D和054A等船艦即將面臨停產，但這兩種船艦現經過多年設計、測試與建造流程，船隻生產線相對成熟，建造速度較快，成本也較低。考慮目前面臨緊迫的戰備需求，解放軍需快速增加現有成熟艦艇的數量，選擇這些舊型艦艇是一種更加務實且高效的選擇。解放軍下達第4批次的訂單，將在3至4年內全部建造完畢並且交付海軍。

從2012年到2022年，解放軍海軍已訂購列裝3批次的052D，共25艘，均全部入役，佔海軍現役驅逐艦的50%。分析另指出，054A是目前海軍數量最多的4000噸級導彈護衞艦，是054的升級型號，目前已建造40艘。該種艦艇主要職能是負責編隊反潛或編隊指揮任務，或單獨作戰，具有較強的遠程警戒和防空作戰能力。惟054A若要配合航母編隊進行長時間遠洋活動，其噸位和能力就會偏低。針對此問題，中國後續重新設計了更先進的054B隱形護衞艦，將全面取代054A。