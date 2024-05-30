殲20戰機具備超音速巡航能力　引外媒關注

解放軍東部戰區近日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，開展「聯合利劍-2024A」演習，並重點介紹武器裝備，指殲20隱形戰機可輕易達到超音速巡航，引起外媒廣泛關注。內媒周三（29日）引述專家指，東部戰區提到殲20具備的幾種特徵是第5代戰鬥機的典型標誌，一些專業人士也把這些特徵作為衡量第5代戰機的標準，而外媒往往最關心殲20的超音速巡航能力。

東部戰區周日（26日）發布一段關於殲20的影片，提到其多種特徵，形容殲20為「長空利劍」、「制勝先鋒」、「踹門神器」。有印度傳媒指，殲20已成為解放軍空軍的中流砥柱，據信擁有比其他解放軍空軍戰機更先進的電子設備，在未來空戰中可能扮演類似「狙擊手」的角色，利用近乎無法被發現的能力，躲開敵方戰機攔截，直接打擊諸如敵方預警機與空中加油機等高價值目標。

中方專家指，超音速巡航是指戰機在不開啟引擎加力的情況下，能持續保持較長的超音速飛行。超音速巡航可讓戰機快速到達作戰區域，搶佔優勢發射陣位並壓縮敵方反應時間。在超音速飛行中發射導彈，可給導彈更高的初速，從而增加導彈射程。從本次東部戰區發布的消息看，殲20配備的國產引擎動力澎湃，加上自身獨特的鴨式氣動布局，使其具備非常高的機動性，完全可達超音速巡航。