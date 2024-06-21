與菲對峙加劇　華075型兩棲攻擊艦首現仙賓礁

早前傳出有菲律賓海警船滯留南海南沙群島仙賓礁多時，形成「準坐灘」，與中方對峙加劇。美媒透露，中國解放軍海軍075型兩棲攻擊艦近來在仙賓礁附近海域現身，是歷來首次。菲律賓巴拉望島有民眾周三（19日）在巴拉巴克海峽附近目擊兩艘中國軍艦航行，包括055型驅逐艦大連號。消息人士指出，隨着南海緊張局勢加劇，該艦經常處於演習最前沿。

美媒指出，上周三（12日）已有軍事專家發現不清楚舷號艦名的解放軍075型兩棲攻擊艦出現在南海，周日（16日）有人發現其出現在仙賓礁附近海域，形容是首次有逾3萬噸的巨艦部署到該爭議區域。內媒引述專家指，此舉是為應對可能出現的緊急情況做準備。該艦已逼近菲律賓附近，相關部署行動包括可攔截菲方艦艇，並支援在仁愛礁各種情況。

解放軍071型兩棲登陸艦本月4日首次在仙賓礁附近舉行氣墊船演習，比其更先進的075型兩棲攻擊艦隨後出現，被指警告意味更明顯。075型兩棲攻擊艦可搭載30架各型直升機，爭取短距離、小範圍制空權，提供戰場密集火力整補，對於南海、台海島嶼作戰具重要價值，目前有海南號、廣西號和安徽號在役，江西號去年12月下水舾裝。