福建雨災增至14死　一家6口避雨遭倒塌古寺壓斃

福建省龍岩市上杭縣近日暴雨連場，其中一家六口周日（16日）到太拔鎮數百年歷史的清源寺避險，惟寺廟倒塌後全部人被埋失蹤。當地搜救指揮部周六（22日）公布，連日來全力搜救後，當日已找到所有失蹤者，經確認均已沒有生命徵象。連同此前公布的8名死者，該省本輪雨災至少造成14死。

男死者張松上周六（15日）帶同妻子張韻和兩名兒子，和平時一樣從上杭縣城回太拔老家看望家中的老人，小孩分別只有5歲和7歲。張松母親在太拔清源山腳下的水電站工作，張父陪同一起，張松一家就在兩老所在的水電站吃飯，惟周日傍晚雨愈下愈大，從水電站離開的唯一一座橋被沖垮，一家六口人往更高的清源寺避險。張松當日發了最後一條朋友圈，稱「前後都淹了，只能住山頂了」，配圖是一望無際的洪水和清源寺大門，張韻曾跟親友報平安，惟最終全家遇難。

龍岩市水利局周日發布文件指，灌洋水庫當晚入庫流量達每秒180立方米，水位647.2米，超汛限水1.5米，水庫將開閘放水保證大壩安全，需疏散灌洋水庫下游群眾。太拔多名村民憶述，等到水位迅速上漲，他們已來不及轉移生活財產。