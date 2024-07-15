內地144小時過境免簽政策適用口岸　增至37個

中國國家移民管理局周一（15日）公布，新增河南省鄭州市新鄭國際機場、雲南省麗江市三義國際機場和磨憨鐵路口岸為144小時過境免簽政策適用口岸，內地實施上述過境免簽政策的口岸增至37個。

即日起，河南鄭州航空口岸實施144小時過境免簽政策，停留範圍為河南省行政區域；雲南144小時過境免簽政策停留範圍由昆明市擴大至昆明、麗江、玉溪、普洱、楚雄、大理、西雙版納、紅河、文山等9個市（州）行政區域。全球54國公民持有效國際旅行證件和144小時內確定日期及座位的聯程客票，可從上述口岸過境前往第三國（地區），可免辦簽證在規定區域內停留不超過144小時，停留期間可從事旅遊、商務、訪問、探親等短期活動。

國家移民管理局指，中國自2013年1月實施72/144小時過境免簽政策以來，過境免簽政策在服務國家高水平對外開放、便利中外人員往來、促進對外交流合作方面發揮了重要作用。今次在河南省和雲南省擴大實施144小時過境免簽政策，為外籍人員來華旅遊、商貿提供了更多選擇。