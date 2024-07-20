謝鋒指中美關係挑戰嚴峻　為友城合作蒙上陰影

中國駐美國大使謝鋒周五（19日）對第六屆中美友城大會開幕式發表視像演說，指出當前中美關係仍面臨嚴峻挑戰，發展好中美關係需要匯聚各方力量，在中美建交45周年的重要年份，期待與會各方繼續參與和支持中美友城合作，為落實中美元首的「三藩市願景」、中美關係穩定健康永續發展貢獻更多民間智慧和地方力量。

謝鋒表示，中美建交45年來，友城「朋友圈」持續擴容、友城關係網愈織愈密，兩國締結了286對友好省州和友好城市關係，搭建了理解與信任之橋，澆灌了人民友誼之樹，也為中美關係注入了不竭動力。過去幾年，所謂對華強硬的「政治正確」在美擴散蔓延，「寒蟬效應」自上而下傳導，為友城合作和民間交往蒙上陰影，但中美民間友好有著深厚歷史積澱，不管是中美關係寒流抑或人文交流逆風，都改變不了中美人民友好合作的根本願望。

謝鋒就中美民間和地方交流合作提出三個倡議，一是要把握開放合作的新機遇，希望大家抓住中國開放發展的歷史機遇，挖掘地方優勢互補的巨大潛能，促進共同發展，增進人民福祉。二是要破解民間交往的新挑戰，希望大家多走動、多來往、多交流，用涓涓細流消融誤解偏見的層層堅冰、匯聚人民友好的滔滔江河。第三是要拓展友城關係的新維度，希望兩國友城進一步豐富交流形式，充實合作內涵，不斷推動中美友城關係的擴大與發展。他衷心希望友城這段中美關係的源頭活水，不斷澆灌滋養、激濁揚清，推動中美關係不斷奔湧向前。