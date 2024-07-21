橋樑垮塌省長促加強搜救　多地啟動公路隱憂排查

陝西省商洛市丹寧高速水陽段公路橋樑上周五（19日）垮塌，造成多人死亡和失蹤。陝西省委書記趙一德、省長趙剛接報後到省應急指揮中心指揮調度，要求千方百計搜救失聯人員，最大限度減少傷亡。河北、四川和陝西等多地陸續發布通知，要求啟動公路隱憂排查，強調要不留死角，及早實現即時監測。

内媒周日（21日）報道，在垮塌災害現場，趙一德和趙剛查看受災狀況，召開會議聽取搶險救援工作最新情況匯報及部署工作。兩人指出，這次橋樑垮塌災害造成多人傷亡失聯，令人十分痛心，要緊抓黃金救援期，擴大搜救範圍，亦要妥善處置善後和罹難者家屬安撫工作。當局亦要求加強監測預警，強化高風險路段、超警戒堤防、超汛限水庫等重點部位巡查排險，將各項防汛救災措施落實落到位，保障人民生命財產安全。

四川省交通運輸廳周日發布消息稱，轄下安全生產委員已印發通知，要求全省交通運輸領域立即排查整治，並派出13個督導組到21個市州開展全覆蓋督導，保障排查整治工作落實，全力確保產業安全生產形勢穩定。在公路管理領域，當局要求對路邊山坡、靠山臨水臨崖和地質災害多發易發等路段，重點排查路面、邊坡及防護結構是否有裂縫、沉降、破損等情況。該省即日起至下月10日前集中開展一輪全覆蓋排查整治，或委託行業專家和第三方專業機構參與。河北省交通運輸廳上周六（20日）亦印發緊急通知，在系統進一步開展公路領域重大災害風險隱患檢查。