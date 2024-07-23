受賄逾千萬人民幣　中央統戰部前副部長囚11年

中央統戰部前副部長、國家宗教事務局前局長崔茂虎涉嫌受賄案，遼寧省瀋陽市中級人民法院周二（23日）一審公開宣判被告受賄罪成，判處有期徒刑11年，處罰金150萬元（人民幣，下同，約161萬港元），追繳已查封和扣押在案的犯罪所得財物及孳息，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

法院審理查明，崔茂虎2007年至2023年間利用擔任雲南省委組織部副部長、麗江市委書記、雲南省副省長等職務便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人在工程承攬、款項撥付、幹部任用等方面牟取利益，非法收受有關人員給予財物合共折合1,043萬元（約1,119萬港元）。法院認為崔茂虎行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大應依法懲處，他到案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，受賄贓款贓物已部分追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節。

58歲的崔茂虎是雲南宣威人，歷任雲南省委組織部副部長，雲南省人力資源和社會保障廳廳長、黨組書記，麗江市委書記，雲南省副省長、省委常委、省委秘書長等職。他2022年6月獲任中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長，2023年3月18日因涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，同日免去國家宗教事務局局長職務，同年8月至12月先後遭開除黨籍及公職，逮捕和提起公訴。