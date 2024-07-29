鼓勵老兵二次入伍　中國疑加快備戰

內地官媒近日發布徵兵訊息引社交媒體和外國觀察人士關注，原因是訊息中大篇幅提及「鼓勵老兵二次入伍」。有西方觀察人士認為，這可能是中國將進行大範圍戰略擴張的信號，也明顯加快備戰節奏。

美媒上周六（27 日）報道稱，中國2024年下半年徵兵工作從8月15日開始，至9月30日結束。軍方和官媒均曾對二次入伍的老兵進行報道。去年5月1日起實施的新修訂《徵兵工作條例》規定，退出現役的士兵在本人自願應徵並且符合條件下，可以批准再次入伍。美國國防部前副部長特拉齊滕伯格（David Trachtenberg）認為，這應是中國戰略總動員的一部分，目的是擴大中國武裝部隊在區域和全球範圍內的足迹和影響力。他又表示，相對於在太平洋以及其他地區取代美國成為主導力量，在北京當局目標中，最重要和最緊迫的問題是台灣。另一種可能是為了威懾美國、嚇阻美國保衞台灣或捍衞美國利益。

但也有人認為，中共這麼做是為了緩解就業。上海市退役軍人事務局網站有文章稱，二次入伍政策，體現了國家對於退役士兵的關懷，讓老兵回歸部隊更有保障。