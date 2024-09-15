航母遼寧號赴西太平洋航行遇4外軍機　殲15天雨升空驅離

內地官媒近期接連發布軍機或軍艦訓練畫面，包括內地第一艘航空母艦遼寧號、殲15和殲20戰機等。解放軍周日（15日）發放影片，指在西太平洋某海域，海軍遼寧號航母編隊在航行期間遇到一批4架外軍戰鬥機靠近，在能見度不足1至2公里的天雨惡劣環境下，殲15艦載機升空驅離。

畫面顯示，舷號16的遼寧號航母編隊在海上行駛過程中，發現有多架外軍戰鬥機飛近，但起飛區域遭遇強降雨、強對流天氣，經過慎重研究，艦載機在雨中尋找機會起飛，迫使外機遠離。任務完成後，飛行員依靠經驗與技術，順利在艦艇上降落。執行這項任務的飛行員憶述，幾十年來只有他們在這片海域上空活動，此次與外軍機同場較量，不論遇到多強大的敵人或複雜的情況，都敢於「亮劍」。

解放軍周日另首次公開殲20在夜間訓練時空中加油的畫面，有飛行員表示，忘不了駕駛殲20看到寶島的情景。解放軍在某次紅藍空中對抗訓練中，殲20戰鬥部隊在空中發射擊中空中目標物。部隊另安排在夜間空中加油，片中提及，長時間航行後再實施此項訓練是技術上的挑戰，對飛行員技能、心理承受能力和編隊協作能力極限的考驗。殲20最終完成任務，此次試驗數據將為戰機全時全域作戰，提供重要支撐。