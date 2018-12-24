產評：總統與聯儲分歧　金融市場徒添亂

美國總統特朗普對於聯儲局不斷加息，已多次公開表達不滿，近日更傳出上周聯儲局再度加息後，曾考慮解僱主席鮑威爾，消息震驚金融市場。事實上，如今美國經濟外強中乾，任何損害聯儲局獨立性和聲譽的舉動，只會進一步打擊美元和金融市場，後果嚴重兼影響深遠，這隻「黑天鵝」不可不防！



在聯儲局決定加息前，特朗普多番開腔警示，但結果聯儲局還是我行我素，近日有消息指特朗普考慮開除鮑威爾，雖然美國財長其後已作出否認，但就重申特朗普的立場，指聯儲局現時任何加息及縮表行動都是絕對可怕的，尤其是美國正在與中國進行貿易談判。



其實，特朗普希望聯儲局的貨幣政策能締造低廉的美元匯價，以延續美國經濟復甦，增加與中國貿易談判的籌碼，至於往後經濟會否衰退，非其首要考慮因素；可聯儲局決策考慮的是數據和經濟前瞻，兩者明顯存在分歧。由於特朗普上任以來，確實已撤換過不少重要官員，且其獨斷獨行的霸道作風乃公開事實。今次空穴來風，投資者寧信其有，反映市場波動情況的「恐慌指數」（VIX）更創下一一年以來高位，足見市場極為憂慮。



誠如前聯儲局主席耶倫所言，美國法律並無禁止總統就聯儲局政策發聲，但這不會改變聯儲局的決定，皆因聯儲局的編制是超然獨立於政府體系，免受政治壓力，其公平決策以長遠經濟利益出發。然而，若總統真的硬要撤換主席，也非沒有途徑，就是要得到參議院的批准。過去也不是沒有例子，亦有聯儲局主席向總統意見就範的個案，可代價往往是貨幣政策的偏差，造成嚴重而長遠的經濟惡果，爛攤子要由繼任人來收拾。



中美貿易談判緩衝期僅餘兩個多月，期間即使特朗普決定要參議院審議解除鮑威爾職務，只怕時間上亦難如其願。不過，雙方在息口上的分歧，或會繼續發酵，說不定特朗普政府會以其他手段干擾聯儲局所捍衞的漸進加息政策，那將為當前錯綜複雜的環球金融市場形勢徒添不安！短期可能出現的現象，是美元受壓，金融市場大幅波動，進一步打擊投資者信心。



如今的美國，政府財政惡化和貿易政策巨變，正對經濟起着中長線的負面影響，現在就連貨幣政策亦備受挑戰，是福不是禍，是禍擋不過！作為美國對手的中國，也不得不為外圍紛亂的形勢作最壞打算，加緊做好風險管理，盡快落實內部穩經濟的各項部署，求人不如求己！



