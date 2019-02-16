正論：監管形同虛設　基建千瘡百孔

繼港鐵沙中線工程被揭發大量施工表格不翼而飛後，國家級基建並已通車的港珠澳大橋亦發現同樣問題，而且毫不意外地，港府又是後知後覺、拖延公布。大型基建醜聞愈揭愈多、愈揭愈臭，反映港府官員尸位素餐、監管機制完全失效，當中會否藏着見不得光的貪污腐敗，才是最令人不堪設想。



整件事可謂港產官僚胡混度日的典型。路政署早於一六年已知悉大橋香港接線工程承建商未有依時提交確保工程符合要求的「檢查及測量表格」，缺失比例高達兩成八，惟港府不是開誠布公，有責必究，反而像偷雞摸狗一般，暗裏斥資二百多萬元，於去年單一招標聘請獨立審查顧問，調查原工程顧問公司有否履行監督承建商職責。審查結果確認該批遲交表格涵蓋一二至一八年間進行的部分工程，經實地視察後沒有異常，事件就這樣不了了之。



直到沙中線爆出表格缺失醜聞，全城嘩然，運房局和路政署才公布大橋事件，但路政署最初堅稱去年知情，昨日又改口承認兩年前已知悉，這個政府還有沒有誠信，毋庸贅言。更不堪的是，港府單一招標聘請的獨立審查顧問，正是曾擔任沙中線紅磡站工程的核證顧問，沙中線醜聞之多，有目共睹，表現如此不濟的「顧問」竟然又再被委以重任，別說其交出的報告根本令人沒有信心，背後有甚麼「非君不可」的理由，更令人疑惑。



立法會昨日討論事件，運房局局長陳帆及路政署署長陳派明再次成為眾矢之的。然而不管議員如何炮轟當局表現「肥佬」、「監核制度名存實亡」、「用老鼠捉老鼠」、「垃圾政府」，高官們依然不慌不忙，好官我自為之。陳派明輕描淡寫說「未有即時跟進是敏感度不足」；陳帆更將補交施工表格稱為「立此存照」，拍胸脯說工程質素及安全沒有問題，甚至當起顧問公司代言人，堅稱沙中線事件不能與今次事件混為一談，擺明大事化小。



施工表格當然不是為了「立此存照」這麼簡單。港英時代建立了一套嚴謹的工程監管制度，每道工序完工後須經檢測及填寫表格，由相關負責人員簽字確認，才能進行下一個步驟，一環套着一環，工程成本較高，卻可確保質量無虞，也是承建商領取工程費的憑證。今次事件，顯然跟沙中線紅磡站的問題如出一轍，陳帆當時稱可能涉及詐騙，轉交執法部門調查，為何港珠澳大橋卻輕輕放下？有理由相信，大橋是國家級基建，是面子工程，早前已爆出石屎檢測數據造假，令中央面目無光，港府自是不想再與刑事醜聞沾上邊。



事實一再證明，回歸後「港人治港」淪為「廢人治港」，行之有效的工程監管制度變形走樣、蕩然無存，而問題根子在於港府冇神經、冇靈魂，一切都大安旨意，對亂象熟視無睹，出了事就瞞，瞞不了就拖，紙包不住火便做做樣子補鑊，然後過了海就是神仙，從來沒有高官需要問責。在港府這種「結構性潰爛」監管制度下，更多更大的基建醜聞必然陸續有來。