獨立檢察官米勒的通俄調查報告即將出爐，特朗普一如既往為自己叫屈，強調這是美國史上對總統的最大型的「政治迫害」，是徹頭徹尾的「獵巫」行動，包括特氏子女在內的總統核心圈子的成員，不約而同對自己的「清白」充滿信心。然而，米勒報告的內容本身只是「前菜」，更多「辣招」仍陸續有來，特氏親信甚至總統本人仍難言安枕。



事實上，對於是否全面公開米勒報告，白宮跟民主黨方面意見相左。民主黨籍的眾議院情報委員會主席希夫日前放出狠話，若司法部長巴爾拒絕公開報告，國會將傳召米勒作供，必要時甚至會控告政府。對於是否公開報告，特朗普將球拋給巴爾，巴爾則曾表明，對於公眾可以看到米勒報告中的哪些部分，他有最終決定權，而他在檢視報告後會作出摘要，最後對外公開的很可能就是這個版本。這份「潔本」與「足本」比較，哪些內容毋須提到，甚至哪些人的名字可以「屏蔽」，相信米勒團隊與司法部以至白宮之間，將大打筆墨官司。



諷刺的是，對於特朗普本人而言，只要結論是通俄「查無實據」，米勒報告的內容，公眾知道得愈少愈好。事關報告很可能顯示，特朗普團隊確曾在即特氏沒有直接參與下，與俄方人員接觸，也就是說通俄「事出有因」，只是證據未足以直接指控總統本人。在這種情況下，隱去部分內容反而對參與其事的人大失預算，不知懸在頭上的司法大刀，何時會臨到自己的頭。



更要命的是，米勒的調查表面上針對通俄醜聞，實際上是包羅萬有，儘管特朗普陣營多次抨擊米勒團隊的手伸得太長。但現實卻是，就像一個籮筐，只要是對特氏本人及其親信不利的，甚麼都可往裏面裝。其中針對特朗普集團的財務狀況的調查，最令特朗普寢食難安，米勒的報告未必有能置特朗普於死地的材料，卻讓由民主黨控制的眾議院，有理由繼續對特朗普的稅務狀況窮追猛打，到時候難保不會拔出蘿蔔帶出泥，讓更多見不得人的內幕見光。特朗普在位總統期間可享免被起訴的特權，下台後會否被秋後算帳，誰也說不準。



談到總統的特權，特朗普或可動用特赦權力「保護」證人，問題是總統特赦權力僅適用於聯邦罪行，對於地方層面的指控，總統亦「愛莫能助」，簡單來說，根據美國的司法制度，地方法院跟聯邦法並沒有嚴格上下級的從屬關係，因此像特朗普前競選經理馬納福特，目前正同時面對聯邦法院及被紐約曼哈頓地方法庭起訴，卻並不存在「一罪兩告」的問題。



俗語說得好︰物以類聚，人以群分。特朗普被指說謊成癮，在他手下工作的人，亦好不了多少。特朗普前私人律師科恩早前就承認向國會聲稱，特朗普集團在俄羅斯首都莫斯科大樓項目的籌備工作，早於二○一六年一月擱置，實情卻是相關工作直到特氏同年六月取得共和黨總統候選人提名資格後才中止。有媒體報道指出，國會已向司法部提交聽證會影音片段資料，發現像科恩的情況有多達數十宗，不難想像，特朗普的身邊人未來將有得震冇得瞓。