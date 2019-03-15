正論：市政工程拖又拖　香港萬事成蹉跎

沒有最拖延，只有更拖延。香港拖拉最久的工程不是廣深港高鐵香港段，不是港珠澳大橋，甚至不是遙遙無期的赤鱲角至屯門繞道計劃，而是兩個市政局年代遺留下的大批市政工程。有關工程有的拖足二十多年才開工，有的還在畫餅充飢，有的則已胎死腹中，近日康文署提交給立法會的一份文件，無意間踢爆這個驚天大醜聞。



說起市政局，已有歷史滄桑的意味。回歸之初，時任特首董建華為了凸顯行政主導，廢除財政相對獨立的市政局及區域市政局，其職能由食環署及康文署取而代之，而兩局時代留下的一百多項地區工程項目，則納入政府工程。萬萬料不到的是，殺局過了二十年，不少工程依然紙上談兵，政府文件顯示，在總共一百三十九項兩個前市政局的工程項目中，完成七十一項，十八項被擱置及取消，餘下五十項工程中，六項局部完成，八項正在興建或已完成撥款程序，十項仍在推展，九項尚在規劃或覆檢，還有十七項因為沒有可用的土地而被列為較後處理項目。



其實地區工程多為社區會堂、康文、圖書館、休憩用地等，與民生息息相關。以沙田區為例，作為最早建成的新市鎮之一，這些年人口增加，惟民生配套設施未能跟上，因此需要優先推動。可惜，市民急，但官老爺不急，早在○五年，沙田區議會已曾討論有關市政工程，直指地區對康文設施的需求迫切，對工程拖拖拉拉表達「非常遺憾及失望」，要求政府正視，然而直至今年，沙田第24D區體育館才有望完成，地區人士引頸以待二十多年，何止望穿秋水，更是望成了「長頸鹿」。



不可不知，市政工程多為細小項目，成本不多，工程相對簡單，只要當局認真對待，不難建成啟用，服務市民。過去市政局年代，財政獨立，只要決定了的工程就可以上馬，效率頗高，但市政局「被殺」後，市政工程項目需要與其他政策局競爭資源，而康文署「牙力」不夠，結果在行政主導之下，未能提升做事效率，反而因為決策程序漫長而陷入無了期的拖拉泥沼。



最關鍵的是，市政工程因為不那麼起眼，無法像「十大基建」那樣成為「政績工程」，因而不受政府重視。加上「十大基建」幾乎同時起動，耗資龐大，相關建築人手亦不足，諸多掣肘之下，市政工程便淪為犧牲品。雪上加霜的是，近年香港土地來源淪為大難題，連建房子都不夠用，康文設施就不得不讓位。事實上，港府一度打啟德體育城的主意，欲改劃為房屋用地，市政工程遭冷藏甚至被取消，也就不足為奇。



都說「大事做不到，小事做不好」是港府的特色，在基建方面，則表現在大基建拖拉，小基建更拖拉，無論十大基建還是市政工程，概無例外。回歸以來港府施政無能，社會空轉，香港競爭力每況愈下，從市政工程蹉跎歲月可見一斑。