正論：堅持就是勝利　團結對抗歪理

毛澤東有句名言：「以鬥爭求團結則團結存，以退讓求團結則團結亡。」意思很清楚，只有通過合理合法的鬥爭才能擊退肆意搗亂的人，使他們不敢輕易造次；相反，一味姑息縱容，忍讓妥協，對方只會得寸進尺，後患無窮。對照修訂《逃犯條例》一役，不管反對派如何危言聳聽，也不管他們如何挾民意自重，都不能動搖修例本質就是堵塞法律漏洞，為香港洗脫逃犯天堂惡名。整件事黑白分明，毋庸置疑，只要港府堅定立場，建制派團結一致，歪理自然不攻自破，堅持到最後就是勝利。



為了阻止修訂《逃犯條例》，反對派無所不用其極，經過「一哭二鬧三拉布，四告洋狀五上街」都不得要領後，昨日所謂的「反送中」遊行更是「盡地一煲」、全面反撲。「搞事四人幫」當然不會缺席，人稱「漢奸黎」的壹傳媒黎智英急不及待搶佔遊行隊伍龍頭，儼然以總指揮自居，指手畫腳，醜態百出；自認「日日做漢奸」的李柱銘則繼續歪理連篇，瘋狂抹黑，甚至指已移民的港人日後回港也會被引渡，直把人當白癡。說穿了，修例擊中他們的要害，洋奴漢奸狗急跳牆，已到了歇斯底里的地步。



誠然，昨日的遊行人數不少，警方公布的數字是二十四萬人，民陣則一如既往「大發水」，吹噓超過一百萬人，報大好幾倍。其實，人數多又好、少也罷，並不代表一切，畢竟香港是一個人口逾七百萬的城市，社會有不同意見不足為奇，故此多少人參與遊行並不重要，重要的是事情的本質和港府的態度，何況支持修例的聯署已經超過七十萬，難道反對派製造的就是民意，支持修例的民意就不是民意？



必須強調，修訂《逃犯條例》絕對不是甚麼洪水猛獸，不過是為了填補法律長期存在的漏洞，令逃犯不能以香港作為藏身之所，令移交逃犯更加對等，令法治之區、安全城市名實相副，同時為台灣殺人案的死者昭雪伸冤。除了勾結外部勢力顛覆分裂國家的漢奸走狗、干犯嚴重刑事罪行潛逃在外的罪犯毒梟，奉公守法的市民根本沒有影響，也沒有甚麼值得害怕。



再說，縱然司法區不同，縱然內地在法治人權方面有可議之處，也不代表可以讓跨境犯罪放任自流。海峽兩岸政治對峙，但雙方早已簽署引渡協議；中國展開全球「獵狐行動」，追緝逃亡海外的貪官，也得到西方國家配合。連台灣都同意與大陸互相引渡，香港卻反對；連西方先進國家都紛紛向中國移交逃犯，一國兩制之下的香港卻拒絕，這不是荒天下之大謬嗎？



顯而易見，反對派之所以胡言亂語，抹紅抹黑，大搞白色恐怖，絕對不是出於維護人權自由，而是作賊心虛，心中有鬼。他們為了自保，為了配合外部勢力在港搞風搞雨，為中央添煩添亂，不拉倒修例不罷休，手法同當年反二十三條立法如出一轍。首先是製造謠言，散播恐慌，將修例政治化、妖魔化；然後發動市民上街，製造民意向當局施壓；同時在立法會撒潑耍賴，告洋狀哭秦庭，內外夾擊。這些伎倆屢見不鮮，過去亦令他們嘗到不少甜頭，當年二十三條立法功虧一簣，國民教育半途而廢，俱是例子。漢奸黎昨日便恍似打了雞血似的亢奮，揚言要繼續上街，逼到政府跪低為止；民陣甚至表明「預演包圍立法會」，煽動群眾以身試法，企圖再次複製歷史。



如今最關鍵的問題是，面對反對派瘋狂反撲，港府是否會堅持到底？建制派是否會團結一致？當年二十三條立法功敗垂成，自由黨臨陣倒戈，港府態度軟弱，中央畏首畏尾，終於一子錯，滿盤皆落索。現在國際形勢比當年更複雜，處境更危急，如果當局再次跪低，再次向洋奴漢奸低頭，管治威信勢必蕩然無存，香港只會萬劫不復，中央的全面管治權也就無從談起。



回歸以來，以漢奸黎為首的反中亂港集團興風作浪，把香港搞得烏煙瘴氣，亂象層出不窮，由於他們有外部勢力撐腰，有司法提供保護傘，不管如何胡作非為，如何搞風搞雨，都沒有受到法律懲罰，以致香港愈來愈亂，反華勢力愈來愈囂張，愛國力量愈來愈薄弱，甚至連港獨也蔚然成風，年輕人個個以反中亂港為時尚。故此，只有完善法例，讓他們失去保護傘，讓他們末日來臨，香港才能撥亂反正，重出生天，才能實現真正的回歸，這樣的回歸才有意義！



佔領之亂，中央嚴守底線，以拖待變，反對派無法達到目的；高鐵一地兩檢，爭議鬧個不休，中央寸步不讓，最終安然度過。如今戰場轉移到修訂《逃犯條例》，中央支持港府依法修例旗幟鮮明，故成敗全取決於港府能否企硬、建制派是否團結。實際上，建制派在議會內人多勢眾，佔有優勢，只要守住陣地，不倒戈不內訌，反對派就算有魔術棒也變不出甚麼花樣。港府也是一樣，只要不自亂陣腳，站穩立場，反對派要包圍立法會就由他去吧，最後必定徒勞。



團結就是力量，堅持就是勝利。修訂《逃犯條例》之爭，是正義與邪惡之爭，是真理與歪理之爭，關乎整個管治乃至一國兩制的重大原則問題，猶豫不得，退讓不得。團結一致，擊破謊言，堅持到底，勝利必會站在我們這一邊！



