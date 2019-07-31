十多年前取消的租者置其屋計劃，最近又傳「翻生」。記得運房局局長陳帆去年十二月回應詢問時，曾明確表示不會重推。政府出爾反爾，大家都見怪不怪。據說租置計劃「還魂」的原因是政府有見社會示威怒潮未能遏制，心知民怨到了沸點，急於找方法紓緩，其中一項是提供置業機會給市民上車，但建屋進度又不爭氣，故惟有向現有公屋埋手。



當年董建華提出七成人自置居所的目標，房委會於九八年初推出租者置其屋計劃 ，近四十條屋邨超過十八萬個單位供住戶認購，價錢約三至四折，約七成半單位售出，剩下四萬多個租戶，其他升格做業主，形成混合業權格局。房委會考慮欠周詳，同一幢大廈租置戶與公屋租戶在管理及維修保養不時出現爭拗。例如大廈主污渠屬法團管理，租戶只更換受影響單位內的污渠，房署始終未有解決問題的方案，令到廿年來維修問題像炸彈陸續爆發。



租置計劃先天已有原則性謬誤，公屋租戶若有能力改善居住環境，應該是交出單位，以綠表申請居屋，甚或購買私樓，而不是把現住單位「據為己有」，影響其他公屋輪候者機會。租置屋與居屋計劃「疊床架屋」，與富戶政策亦出現矛盾，變相鼓勵他們買單位不用交貴租。這種「怪胎」政策，維持八年便知難而退。政府想救火卻用「過期藥」，明顯已是方寸大亂。



政府長遠應做的是加快興建公屋，短期內應提高誘因及加強資產審查，讓經濟能力較好的租戶交出單位。公屋單位三年上樓的指標名存實亡，現在平均輪候需時五年半，累積有逾廿五萬宗。低收入家庭難以負擔私樓租金，只能蝸居劏房，但劏房租金亦是年年上升，基層恐怕有一天被迫瞓街，惶恐不可終日。民怨積累非一朝一夕，亦無靈丹妙藥可立時「起死回生」，多年來懶政怠治，政府才會淪落至如此境地。