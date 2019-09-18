功夫茶：五毒攻心劫難逃　特區亂世好大鑊

香港其實應正名「毒港」，唔係咩？有關毒品嘅新聞幾乎無日無之，黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻早前在各地政府聯手打擊下，其販毒集團走向末路，在各地瘋狂出貨，而本港毒品市場依然猖獗！

日前警方毒品調查科根據線報追查，喺天水圍天富苑停車場截查一架目標私家車，喺車尾箱檢獲共重十八公斤懷疑可卡因，總值超過二千五百萬元！事實係香港毒品百花齊放，毒品市場近年愈見活躍，青少年沉淪毒海慘變毒販「爛頭蟀」亦時有所聞，有關數字更反映香港已成為新興毒品嘅港口。

呢！香港淪「毒港」，有學者質疑警方過去疑有高層充當保護傘，包庇黑幫毒品生意，意圖齊齊搵食，以致緝毒不力。既為「毒港」，又點止毒品百花齊放咁簡單啊！功夫茶停一停，諗一諗，香港今日之亂，除毒禍，舉其要者，起碼仲有港獨（毒）、反中亂港蘋果毒、假難民毒、廢柴政府不作為懶政毒等等。阿哥！一毒都搞到你一褲都係啦，何況「五毒攻心」，你話係唔係盲公聞到臭，離屎（死）不遠啊！林鄭祈望今日香港之大亂，可以靠「對話」走出困局，真係想創你個心啊！

以前殖民地飲英國奶唔見有毒，依家回歸後飲中國奶就乜毒都有，難怪有啲人崇洋媚外。過去幾個星期六、日嘅遊行示威，都見到美國星條旗迎風飄揚，有唔少蒙面黑衣人，揮着美國旗、唱着美國國歌，高呼「光復香港，時代革命」，完全配合反中亂港永遠站在最前線嘅漢奸黎，條粉腸「要為美國而戰」，成班黑衣人就好似食咗毒蘋果變咗喪屍，要求特朗普「解放香港」！要求美國通過「人權法案」制裁中港！嘩！大小漢奸一條心，毒果效應都真係好卵毒！

其實，特朗普之前甚少談及香港局勢，作為「商人總統」，佢一提到人權往往同中美貿易問題掛鈎，就目前形勢，特朗普好大機會在下個月簽署《香港人權法》，喺呢個關鍵時刻，功夫茶相信中國會依然展現大國風範，人權法好叻咩！你有人權法我有《緊急法》、人大釋法，總之，人若犯我，我必犯人，否則一嚇便跪低，則特朗普威晒贏盡，而中國縱嘴硬卻膝頭哥缺鈣，咁嘅大國崛起，試問又有乜意義呢？

嗱！咪話功夫茶唔提醒嗰位司底驊，佢有嚴重怠政毒，漢奸黎前年涉刑恐東方報業集團記者案，拖咗逾兩年，搞到本報及受害人要十五度去信質詢，條粉腸繼續逍遙法外，多次非法遊行扮指揮，飛美唱衰中港。縱容禍根，一旦五毒攻心，香港劫數難逃！力貴齊，知貴捷，再怠政不作為，香港大檸樂！