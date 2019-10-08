功夫茶：南亞匪趁火打劫　香港唔死一身潺

有人話，對於過去，總係最為懷念、留戀。咁又係噃，功夫茶不至於憧憬古時盛世，有所謂「路不拾遺，夜不閉戶」；之不過六、七十年代獅子山下嗰種「歲月靜好」，社會淳樸平和嘅氣氛，已經一去不復返矣！

唉，人嚇人，好易暈，何況依家經常一街黑衣人，口罩、頭盔又護膝，豬嘴防毒面具，持一把黑傘如劍，放背囊，必要時可以係長鐵通或鐵錘，甚至電鋸，總之周身法寶，搞破壞變化無窮，認真犀利！家陣又多咗一班頭岳岳、四圍度嘅南亞匪幫趁火打劫，各位街坊，香港人，加油──只不過多層紗紙隔層風，保唔到暖㗎，唔好話見到南亞大漢就腳仔軟，聞到陣咖喱洋葱味，不單止好易暈，直頭嚇破膽！

嗱，求其睇吓每日新聞，都會見到香港已淪為恐怖之都，罪惡之城，法治得個殼，香港正式步入和尚打傘，無法無天嘅地步！大佬啊，人哋落咗閘，黑衣暴徒大剌剌撬開人家鐵閘，然後入去大肆破壞，跟住火燒之，呢啲係乜春「時代革命」啊？根本就係亂世強盜！「光復香港」？搞到個城市蓉蓉爛爛，光復個屁啦！

話口未完，尋日凌晨旺角西洋菜南街一間電訊公司，就畀幾個南亞匪扑爆玻璃，擸咗多部手機逃去無蹤！啦啦啦，同一日嘅稍早時間，又有一名懷疑南亞匪，喺土瓜灣忠信街一住所樓下，突然撲出嚟搶去一名短裙女子嘅手袋，女事主不甘遇劫反抗，糾纏間左手腕及手肘擦傷，賊人得手後又係逃之夭夭！

類似嘅趁火打劫已經唔係新聞咯！南亞匪幫挑通眼眉，眼見家陣警方止暴制亂無能，趁啲黑衣暴徒到處縱火搞破壞，佢哋好識走位，嗲妳媽妳，老子也不過食得唔好嘥，用得唔好廢，唔趁依家食大茶飯，搵啲「點心」果吓腹仲等幾時！

喂，可能南亞匪幫會話，亂世求生，各有各搵食啫，犯法又點啊？差佬畀黑衣暴徒玩到陀陀擰，自身都難保喇！講真，如今我南亞丐幫趁無法無天嘅年代「廣積糧，高築牆」，周圍建吓南亞新村啫，又冇學班暴徒成立臨時政府稱王稱霸，政府執到啦！哈，亂世求生，又真係要多得廢柴政府處處包容，使得「南亞毒瘤」可絕處逢生，同黑衣暴徒兩毒合流，將香港徹底搞死！

話時話，黑衣暴徒家陣大肆破壞中資銀行櫃員機，咪話功夫茶唔提醒，政府止暴制亂無能，遲啲佢哋可能唔單止破壞部機，說不定連銀紙都撬埋出來，屆時南亞匪幫或笑逐顏開：富貴逼人來！啊，香港是我家，遍地有金銀花，點捨得走！