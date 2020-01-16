日本首相安倍晉三剛完成出訪沙特阿拉伯、阿聯酋及阿曼行程，這是美伊緊張關係較紓緩下，安倍重拾早前訂定的出訪計劃，經過幾日與多個中東國家領袖會面，說明日本致力於穩定中東局勢，並解釋派遣自衞隊到中東的目的，將按照原定計劃派遣自衞隊至中東，以確保本國船隻的安全。安倍此次可謂「一為神功二為弟子」，最大目的是確保若中東戰爭開打，日本所獲得的石油供應不受影響；其次是為日本自衞隊打開市場，出師有名而獲幾個中東國家的認同；再者，會以美國總統特朗普的中間人角色，安撫這幾個國家。

安倍出訪的三個中東國家，主要是位處阿曼灣出口的地點，它們跟中東戰火爭奪重點的伊拉克、科威特等地相距較遠，安全度亦較高。不過，伊朗表明，如果特朗普繼續向該國發動攻擊，必然會向美國駐集在中東地區的軍事基地施襲，更不惜向沙特阿拉伯、阿聯酋發動導彈攻擊，令這些國家感到不安。

如果波斯灣戰爭開打，伊朗就會守住連接波斯灣和印度洋的霍爾木茲海峽，這是唯一進出波斯灣與阿曼灣的水道，油輪要駛出前往日本或其他國家就會受到限制，日本自衞隊美其名是照顧該國輪船，實質是保護該國油輪不受戰火襲擊，保住穩定的石油供應。況且，伊朗與日本並沒有大的利益衝突，當然不希望多一個敵人，打正日本旗號又獲自衞隊護航的商船，伊朗也無謂打擾，安倍就能保障若中東開戰，日本不致石油短缺。

安倍晉三作為特朗普與中東國家的說客，定當會游說這幾個位處霍爾木茲海峽的國家，接受美國以確保這條主要航道的安全為由，增加在這幾個國家的基地駐軍，該做法無論對日本、美國以及沙特、阿聯酋、阿曼等中東國家，都能實現各自所需。波斯灣戰爭不開打，訂定這項合作亦能增加應對未來開戰的準備。