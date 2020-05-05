產評：股市五窮呈凶兆　樓市撤辣忌再拖

環球股市踏入「五窮月」，開局全線見紅，正好反映經濟前景暗淡無光！隨着中美政經貿易矛盾迭起，外部需求疲弱，香港作為夾在縫中的外向型經濟體，這個蕞爾小島的經濟復甦路可謂荊棘滿途。可不堪的是，在各地傾盡全力，推出破天荒的急救經濟措施之際，偏偏港府仍舊老神在在，拒絕聆聽市場忠言，及早為樓市撤辣以穩經濟，仍堅持要親眼看到樓市大跌才出手，凡事慢三拍，難怪香港沉淪不是因一場疫情，而是一班庸官！

疫情嚴重打擊消費及投資信心是不爭事實，香港樓市正不斷累積大跌風險，市場成交少，業主想沽樓套現，不得不劈價求售，致使各區頻現低市價成交；而用家限於高昂的交易稅項及離地的樓按壓力測試，亦難以上車。

更重要的是，今年首季負資產住宅按揭貸款個案按季急增兩倍，若然次季市場憧憬的疫後經濟復甦進度未如理想，勢將進一步打擊信心，樓市一旦崩潰，經濟將萬劫不復，昨天股市一瀉千點正是警號！

市旺時樓價飆升，政府推辣招調控樓市以避免資產泡沫惡化，控制市場風險，實乃無可厚非。可如今經濟景氣已逆轉，官員也承認「深度衰退」，明顯意味着昔日推出的辣招原因經已消失，豈有維持的道理！以樓按「壓力測試」為例，如今全球主要央行都實行超低息政策，但香港當局仍規定銀行要為樓按申請人進行高達三厘的壓力測試，以防「加息」風險，試問何來風險？這只會令不少夾心階層用家無法上車要被迫捱租，此等不合時宜的措施不是粗暴干預市場，又是甚麼？

香港房屋需求仍大，此時撤辣，有助強化樓市流動性，讓有需要有能力的用家上車；企業和業主亦可增加調動資產的靈活性，以應付經濟困境，買賣雙方都能自救，使市場力量極大化，為經濟注入活力，推動內部需求，補外部之不足，實乃建設和策略性的關鍵一步。偏偏港府仍舊翹手懶理，到底當前重中之重是否穩經濟？以去年十月放寬按揭成數以來為例，樓市不但未見炒風，相反是劈價成交和負資產個案不斷上升，拒絕撤辣誠然是缺乏理據。

到底港府所謂的「周期逆轉」有何準則，市場根本無法掌握。眼前經濟水深火熱，此刻為樓市撤辣，不用如派錢般要企業和市民等完再等，即時就可以在穩經濟上起到正面效用，何樂而不為？若再執迷不悟，火燒眼眉仍不為所動，只會令經濟在非常時期失卻一線生機，走上末路！