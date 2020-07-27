神州觀察：違建別墅拆不完　合理留用減浪費

內地違規建別墅問題近年十分突出，尤其像早前的大規模秦嶺違建案，影響破壞俱深，惟此類歪風仍難全面煞停，可見打擊力度並不足夠。至於已清繳的違建別墅，後續處置亦不宜「一刀切」全部拆毀，相反可視違建程度作適當保留改造，以有效發揮其作用價值。

正如有人提議，有些違建別墅可視情形保留或改建，譬如時下水災氾濫，不少民眾流離失所，不如暫作安置災民之用。再如一些貧困山區小朋友連間像樣的學校亦沒有，當局何不將之改作校舍，連帶全家遷入使用，也可助他們早日脫貧。或是作為獎勵各行各業有功人員、獲嘉許的平民百姓，單是醫護抗疫便應表彰慰勞，讓他們入住度假也是美事。始終大規模的清拆工程也是一筆不小的花費和浪費，而且不環保，若能善加利用，豈非多全其美？

再說，違建別墅可謂無地無之，像廣東惠州羅浮山保護區內一幢佔地七百平方米的違建別墅，建成八年一直安然無恙，當地有關部門多次要求清拆，對方卻不予理會，直至近日才由多部門派員展開清拆工程。一個違章建築八年也拆不掉，是政府不作為還是遇到某種阻力？阻力又來自哪裏，為何違建業主可以無視政府監管執法？背後或有龐大的關係網、保護傘；國家公器在權勢面前竟如無牙老虎，難怪違建頻出，拆到手軟。

該保護區早前亦爆出同類問題，開山毀林數百畝而建的私人豪華會所給當地生態環境造成極大破壞，涉事業主被指擁有全國政協委員及深圳某企業負責人等身份；最終雖被清拆，過程一樣阻力重重，一些行政部門至多就是罰點錢了事，明顯包庇。尤其時值中央對秦嶺別墅違建案嚴查的當口，類似問題卻在各地繼續湧現，可見業主往往甚具「能量」，不是背後的保護傘強大，就是將相關行政部門餵飽。

綠水青山就是金山銀山，卻在赤裸裸的官商勾結之下一再被以各種方式侵佔破壞，愈是風景秀美之地、重要的自然保護區愈難幸免，削山毀林、圍田圈湖，只供自己享用，極盡折騰之能事，大好河山可謂千瘡百孔，乃至禍延子孫後代，不忍卒睹。當局必須對此施以更嚴厲懲罰，直到再也沒人敢幹出這種斷子絕孫之事。

伴隨着清查違建而來的，則是各地清拆別墅運動，對於破壞嚴重的違建理應毫不留情地清拆，以早日恢復生態環境。然而也需看到，不少違建別墅的破壞情況並非很嚴重，有些更屬證照齊全建築，只是在行政審批或前期規劃上存在某些違規或其他問題，已投資購房民眾也是間接受害者，一拆了之反而不能保障他們應有的權益，政府亦需擔起這個責任。