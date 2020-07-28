二○二○年已走完一半有多，有網民戲言，中國人今年只做了兩件事，一是抗疫，一是被美國坑；今年只看了兩個國家，一個是美國，一個是印度。這個說法簡單總結了上半年中國人之痛，提起印度，是因為五月以來中印邊境的紛爭，差不多半世紀未見的流血人命衝突，至今還在善後討論，不過，印度會否成為美國反華的一步棋，則有待觀察。

中國人對印度本來印象不差，大家都是人口大國，且是鄰國，上世紀六十年代的戰爭已經遠去，今天雙方在貿易及工業上都有不少往來，好好相處本來不難。奈何印度人對中國經濟奇迹一直酸溜溜，又是對美國言聽計從的小跟班，一七年中印雙方軍隊在邊境線的洞朗地區對峙多月後，彼此關係便好不起來。

近日，美國最廢國務卿蓬佩奧出席了美印工商理事會舉辦的「印度思想峰會」，這是一個網絡會議，以蓬佩奧的官方身份，出席這個會議絕不會無的放矢。果然，蓬佩奧沒有令印度失望，廢卿在會上大談印度實力，與會者聽得眉飛色舞，被廣泛報道、極有意思的一句話是「印度有基建、人力等實力，有機會從中國轉移全球製造業的供應鏈」。蓬佩奧明顯有鼓動印度向中國製造業下手之意。

不說不知，中國是世界上迄今唯一一個擁有全部工業生產門類的國家，擁有如下各類製造業：四十一個工業大類、二百零七個工業中類、六百六十六個工業小類，而中國從事生產製造的人口達數億。廢卿憑甚麼認為印度能夠轉移走這些產業？是因為當地有快捷可達的公共交通、穩定可靠的電力天然氣供應、健全有效的募工及勞工培訓、勞工保險嗎？還是法律、金融、專業服務等配套齊備？蓬佩奧說不出任何原因與理由。

一番大話只是刺激了印度工商界，印度成不成？我們放眼看便是，最怕印度當了美國對外敢死隊而不自知。