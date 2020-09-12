世界視線：打壓華社交平台　美國慘中回力鏢

美國總統特朗普早前簽署行政命令，要求北京字節跳動於本月二十日前出售影片分享程式TikTok在美國的業務予美國買家，特氏重申，相關死線不會延後，TikTok要麼出售，要麼結束。

特朗普政府一再以國家安全為由打壓TikTok，要求對方銷毀所有美國用戶的數據。美國國務卿蓬佩奧日前曾揚言，TikTok和微信會把數據「直送中國共產黨」，財長姆紐欽亦聲稱，TikTok「可能把一億美國人的資料傳回中國」。儘管TikTok強調，用戶數據分別傳輸給美國以及新加坡的伺服器備份，但仍無法讓華府收回成命。

在中美角力日益白熱化的今天，有中資背景的互聯網企業，被上升到國家安全敵人的層次，並不讓人意外，但事實是，即使在美國國內，也有聲音認為，TikTok在一眾中國互聯網企業當中，威脅並不算大。在美國的情報官員看來，中國電訊設備巨頭華為正尋求為美國、歐洲和許多發展中國家提供連接設備，企圖利用5G網絡的過渡，控制全球通訊。至於TikTok，套用參議院情報委員會資深委員沃納的話，「一個讓人製作搞笑短片的應用程式，還真排不上名。」

而最諷刺的是，正當特朗普政府義正詞嚴地指控TikTok把美國人的私隱洩露給中方的同時，據美國傳媒報道，愛爾蘭數據保護委員會要求臉書停止將歐盟用戶資料傳送至美國，認為這些資料可能被秘密移交到華府，如果臉書拒絕遵從，可被處以最高相等於年收入百分之四的罰款，亦即相當於二十八億美元。事實上，歐洲法院早前曾裁定，歐盟公民並無有效方法抗衡美國政府的監控，而從理論上講，美國國家安全局等機構，可以要求臉書和谷歌等互聯網公司，交出有關歐盟公民的數據，這跟華府對TikTok的指控，何其相似。

談到用戶資料外洩，臉書年前捲入劍橋分析醜聞，華府本身更有監控盟國領導人的劣迹，美國以「保護私隱」、「國家安全」為由制裁外國互聯網企業，不是賊喊捉賊又是甚麼？