世界視線：東歐狼群樹敵多　大國坐看子彈飛

波蘭、捷克和波羅的海國家近期在外交上四處出擊，其中捷克的九十人政商團浩浩蕩蕩開赴台北，在「一個中國」原則問題上與北京叫板；波蘭更是直接策動白羅斯的顏色革命，以進攻姿態擠壓莫斯科的戰略緩衝。這些東歐國家國力雖小，但結成「狼群」效應，逐漸影響歐亞大陸的權力平衡。

東歐狼群的行事特徵，一是依託美國，積極支持華府外交戰略並爭取美軍進駐；二是政治掛帥，主張冷戰對抗意識形態，尤其是在歐洲支持北約壓縮俄羅斯；三是狼性畢露，不惜主動挑戰歐亞傳統大國，策劃顏色革命絕不手軟。

白羅斯的顏色革命尤其反映東歐各國的「狼群意志」，該國總統盧卡申科上月直指波蘭、捷克有份精心策劃這場革命。事實上，東歐各國亦不避諱，他們為白羅斯反對派領袖提供庇護和支援，利用社交網站遙控明斯克街頭的抗爭。盧氏更直指，波蘭試圖在瓦解白羅斯後，吞併其格羅德諾州。

東歐狼群的胃口顯然不止於白羅斯，他們最根本的目標是壓制俄羅斯。波蘭近日甚至試圖左右德國與俄國關係，要求柏林當局暫停從俄輸入天然氣的「北溪二號」項目。該項目已完工近九成，可望大幅改善德國的燃氣供應。然而，波蘭打着反極權旗號來擋路，背後又有美國撐腰，德國總理默克爾倒也一時難以應付。俄羅斯總統普京早在六月就點名批評波蘭依附美國，試圖阻止俄國與歐洲合作。東歐狼群坐大，亦必削弱法、德等傳統歐陸大國的影響力，尤其是在歐盟和北約兩大組織的發言權。而自捷克政商團訪台後，北京亦密切注視東歐有關國家會否繼續參與推動國際反華聯盟。

換言之，狼群雖猛但亦左右樹敵。相對於東歐狼群的四處出擊，歐亞各大國卻抱着「讓子彈飛」的觀望態度。各大國目前無不專注於美國十一月的總統選舉結果，一旦確認美國未來政策走向，則必就東歐政治態勢作出相應調整。若將來美國為新冠肺炎疫情休養生息，改為採取軍事及外交守勢，則東歐狼群瞬間就會腹背受敵。