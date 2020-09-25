神州觀察：遍地都是保護傘　掃黑除惡怎收官

今年是內地掃黑除惡專項鬥爭的決勝收官之年，三年之期已然所剩無幾。然而叫人擔憂的是，如今雖說黑惡勢力正在被成批地掃掉，惟背後的保護傘亦在扎堆湧現，不停培育黑惡勢力，予人感覺這場聲勢浩大的專項鬥爭是在做無用工，僅剩的幾個月時間實在不知如何收官。

中紀委近日公布多宗涉黑涉惡及充當保護傘的典型案例，當中涉及內蒙古、江西、廣東、四川、山西、山東等多個省區市不同系統的官員幹部、公職人員，有的與黑惡勢力沆瀣一氣、同流合污，有的主動為對方的違法經營活動提供資金政策支持，有的積極為對方通風報信、說情掩罪，有的甚至直接參與黑惡活動。正因有保護傘的存在，才令這些黑惡勢力不斷坐大成勢，進而大肆侵佔國家資源，破壞市場經濟秩序，及嚴重危害群眾生命財產安全，破壞地方政治生態，一再侵蝕政府執政根基。

譬如從深圳前市委副書記李華楠為涉黑組織主犯張偉當保護傘的案件可知，李某明知對方有涉黑背景，卻仍利用官職權力助其當選市人大代表；並曾疏通法院和公安系統的關係，協助對方贏得虛假訴訟，又要求市公安局對張某涉嫌利用金融平台利誘受害人借款或融資、暴力追債等問題不予立案調查。如此不遺餘力地縱容庇護涉黑分子，乃至讓對方混進革命隊伍害人，圖的是甚麼可想而知，就是以公權力謀私利，李華楠多年間累計受賄財物四千多萬港元，因腐敗行為給國家、人民造成的損失又是多少？

再如內蒙古通遼市委原書記傅鐵鋼等官員為當地涉黑組織充當保護傘案件，亦再次將掃黑除惡中的「以商養黑、以黑護商」等問題暴露出來。四川雅安市公安局原副局長卓義才收受賄賂，為涉黑組織開設賭場、暴力討債等罪行站台撐腰、提供庇護，反映出的則是內地公安系統層出不窮的「警黑一家」問題。至於山西省呂梁市某村原村支書李增虎更長期把持鄉村基層政權，自己就是黑老大，強佔國家資源、瘋狂採石挖礦，嚴重破壞當地生態環境，並且拉攏腐蝕多名市、縣官員領導為其保駕護航，更可見內地基層政權嚴重黑社會化的現狀並無好轉。

黑惡勢力是社會毒瘤，會造成方方面面的破壞，故需大力剷除，只是黑惡勢力絕非想形成就能形成，想壯大就能壯大，背後肯定有滋生的土壤、孕育的溫床，便是打之不盡、剷之不絕的保護傘、關係網。當局又是要求刀刃向內，又是實行刮骨療毒，可到頭來仍然無法有效消滅保護傘，暴露出來的其實已經是制度體系問題，所有腐敗現象亦只有通過不斷推進國家治理體系和提高治理能力來逐漸消除。