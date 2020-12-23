據報道，因為香港發生社會騷亂，中央加強管制，不少家長對香港缺乏信心，爭相把子女送去外地升學，其中一個熱門去處是台灣，因為留學台灣，無論學費或生活費都遠較熱門升學國家如澳洲、英國、美國、加拿大便宜，是很多經濟能力並非十分充裕的家長的選擇。今年較早前便有一項調查說，香港今年打算去台灣升學的人數增加了三成。

據台灣陸委會最近發表的統計，今年已經收到申請、打算明年赴台升讀大學的實際報名人數為3,093，比去年增加26%，雖然台灣取錄的海外學生有核定名額，但這些名額一向用不完，故不用擔心學額不足。不過，上面數字未必能反映實際的赴台升學人數，因為報名升讀未必一定會起行，可能有學生獲本港大學取錄，轉為留港升學，亦可能有學生取錄後改變主意，改去英、美、澳、加，結果赴台升學人數減少。也可能有中學畢業生拿到香港中學文憑試成績後，發覺成績考得不如理想，留港升讀大學無望，臨時報讀台灣的大學，令赴台人數增加。

台灣近十多二十年來大學數目急劇增加，現有公立和私立大學合共160所，平均每14萬人一所，比較香港700多萬人口，共8所大學，平均約93萬人一所，學額不成比例，所以香港不少得不到大學取錄，或者成績只夠讀副學士學位的中學畢業生，有興趣去碰碰運氣。成績再差一點，連中學畢業資格也不夠的，還有台灣師範大學的僑生先修班可讀，如果順利完成課程，可以得到中學畢業同等學歷報讀大學。

台灣有這麼寬鬆的環境可升讀大學，學費及生活費又如何？翻查一下資料，公立大學的學費約每年港幣2萬至3.5萬元，私立大學約2.5萬至4.5萬元，生活費約每年3.5萬元，即是說，往台灣升讀大學，每年開支可以不超過港幣8萬元，可能比留在香港升學還要便宜。而其他熱門留學國家，如留學英國，學費加生活費每年約港幣35萬元，留澳約25萬元，留加約20萬元，留美約35萬元。

除了要計算留學總費用，不妨也考慮一下留學台灣大學畢業後有何出路。也是網上資料，台灣的大學畢業生平均起薪點為每月3.2萬元台幣，約港幣8,600元。台灣工資一向比香港低，但生活費用和租金也比香港低，這個起薪點應足夠合理生活，不應與香港大學畢業生平均起薪點約1.6萬元比較。台灣規定外來的大學畢業生要有最低工資兩倍才能獲准居留，以月薪計台灣最低工資約2.4萬元台幣，約6,000港元，即是說若要申請居留，月薪要不低於4.8萬元台幣，是大學畢業生平均起薪點的1.5倍，看來並不容易達標。