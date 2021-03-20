正論：絕望感重壓心頭　百萬人棄城出走

人望高處，水向低流。移民對於香港人來說一點也不陌生，97前已有一股波瀾壯闊的移民潮，回歸後「馬照跑、舞照跳」，一度吸引港人回流。然而好景不常，移民潮在回歸20多年後愈演愈烈，最新調查顯示，超過兩成受訪者計劃永久離港，人數高達150萬，當中四分之一正在準備離開。香港人無聲吶喊，用腳投票，難道不值得管治者反思嗎？

有民調機構訪問逾5,600名年滿12歲的香港居民，發現多達21%受訪者有計劃永久離港，即每5個港人1個將會移民，比例之高，令人咋舌。其中民主派支持者中，30%有計劃永久離港；非民主派方面，則有14%有計劃離港。離港原因，最多人認為自由變差，其次是政治變差，對未來失去希望。負責是次調查的大學學者直指，有意移民的人數比例高，佔總人口的五分之一，對本港未來發展並不理想，加上年輕專業人士的移民成本較低，估計他們移民到外地後未必再回來，形容是次調查向政府發出「不祥信號」，預期未來管治困難將會增加。而從過去其他研究可見，本港年輕人正面對高樓價、缺乏社會流動空間等問題，他們看不到前景，政府又沒有實際政策協助他們向上流動，無形中將年輕人往外推。

都說世界是屬於年輕人的，一個城市是否有前途，端看年輕人是否朝氣勃勃，可惜事與願違，香港人尤其年輕一輩，對前途不感希望，甚至絕望。這樣說絕非無的放矢，早前另一項調查亦指出，近30%受訪青年有意移民，當中逾半與《港區國安法》有關，亦有近半對政府管治失望，多達71.4%受訪青年感覺港府不重視本地青年留港發展。不論是甚麼機構或組織進行的調查，均得出政府不重視年輕人的結果，這絕非偶然，而是普遍觀感，孰令致之？

當然，這固然有年輕人長期被反對派「洗腦」的原因，以致他們普遍視國安法如洪水猛獸，加上英美等國家煽風點火，特別是英國開放BNO移民，更加速年輕人頭腦發熱一走了之。但撇開政治原因不談，如果港府有重視年輕人發展，有做好教育和培訓，有將產業做大做闊讓年輕人有更大的發展空間，反對派想向年輕人洗腦也無從入手。由此可見，問題的根子還是出在港府管治無能。

更不堪的是，現在不僅年輕人對前途絕望，青壯年、專業人士、高學歷精英、富裕階層，甚至建制派支持者都有類似觀感，都一樣爭相移民。有移民機構上月發表調查報告，逾80%受訪者表示正考慮或未來會考慮移民；在白領、商人及專業人士等高收入階層之中，更分別有85%、90%和88%受訪者有移民意欲，而且擁有的資產值愈高，移民意欲也愈高。須知道，這些人都是香港的中流砥柱，當中更不乏深信國家好、香港好的一群，一直沒有移民念頭，偏偏來到回歸第24年才萌生移民意願，可見必定有不得不走的原因，管治者有好好想清楚嗎？

無能政府百事哀。回歸以來，香港不論房屋、醫療、教育、安老皆搞得一塌糊塗，年輕人固然心灰意冷，有產階層為了下一代着想同樣蟬過別枝。最可悲的是，過去香港以法治健全、治安良好見稱，人們活得有安全感，但今日的香港卻面目全非。

君不見，港府中門大開，南亞假難民如入無人之境，治安急劇惡化；君不見，司法不公不正，律政司又偏又倚，單是壹傳媒黎智英涉刑恐東方報業集團男記者案，法庭裁定表證成立後，最後居然判以罪名不成立；這還不止，律政司懶理輿論嘩然拖延上訴，直到該案上訴期限屆滿之際才不情不願出手，惟事隔至今半年，依然未有排期聆訊，大有將案件拖個不了了之之勢。

法治乃港人安身立命的基石，如今這塊基石千瘡百孔，搖搖欲墜，君子不立危牆之下，紛紛出走何足為奇？更何況，港府連抗疫都束手無策，經濟直插谷底，特區一片死翹翹，還談何留住人才？

哀莫大於心死，悲莫過於棄城。香港由幾好都有變成不宜久留，折射出此地由盛而衰、物極必反。說到底，香港的光輝已是上世紀的事，在一國兩制荒腔走板、港人治港徹底失敗之下，今天只有無盡沉淪。