神州觀察：人肉炸彈襲村委　弄清禍由防再生

內地近年不時爆出民襲官，或以其他特定或不特定對象為襲擊目標的惡性治安案件，每每對社會造成極惡劣影響與傷害，當局應就每個個案深入弄清緣由，並找到問題癥結所在，提早化解矛盾風險，多多總結經驗教訓，方能最大限度防範禍事再生。

廣州市番禺區化龍鎮明經村近日發生駭人爆炸案，一名男子化身「人肉炸彈」衝進當地村委會辦公樓，趁一眾村幹部召開村務例會期間突然引爆炸彈，導致包括施襲者在內的5人當場死亡，另有至少5人受傷；爆炸現場更是牆倒柱塌，瓦礫遍地，牆身、樓梯等處留下飛濺的血漬，狀甚恐怖。有指本次自殺式襲擊或是因當地舊村改造工程引發，當中應存在某些較為嚴重的矛盾糾紛，譬如拆遷補償安置等方面，雙方恐未談妥，而且可能涉及村官不作為和貪腐問題。

這類貪腐情況過往並不鮮見，一些地方村幹部被指將城中村改造、徵地補償當成「搖錢樹」，每每孕育出「千萬級」、「億萬級」村官。而以廣東的總體經濟水平，一些村官在城中村改造工程中更是有大把油水可撈，像廣州被喻為最繁華城中村的冼村，早前就出了個「百億村官」，並且整個村幹部班子都有問題，及牽扯出一批開發商，乃至時任廣州市副市長曹鑒燎，被當局稱作該領域的「腐敗鐵三角」，不知本次襲擊是否也有這些因素在內。

至於村幹部不作為，恐怕已是很斯文、很給面子的說法，難免有人在想，怎樣的不作為才會將人逼得生無可戀，又是怎樣的憤怒絕望，才會令對方攜着炸彈去和他們同歸於盡？總不能每次都將施襲者歸入神經病吧？當然，當局已將本次襲擊定性為刑事案件，具體原因固然有待調查，未有結果之前輿論亦不好過分解讀，只是必須看到，嚴重死傷及惡劣社會影響已經造成，卻不知事前是否有人預想過會有這樣的後果，又是否就此作過疏通引導，積極排解潛在隱患？

而這樣的前車之鑑更是不少，譬如四川綿陽遊仙區石馬鎮一個拆遷指揮部的會議室，早前就被人投放爆炸物，造成20人受傷；河北石家莊村民賈敬龍當年因為結婚新房遭強拆，憤而用射釘槍射殺村官；江西贛州村民則因「誤以為」房屋要被拆，而以鋤頭剷死副鄉長。此外，四川樂山有男子因不滿土地被佔用，而以土製炸彈襲擊巴士；北京首都機場有人因維權無門，於接機大堂引爆自製炸彈；貴州安順市有巴士司機因房屋拆遷等問題，載着一車人衝入水庫，釀成21死16傷慘劇，這些則屬「抽刀向更弱者」的報復社會之舉。總之不管禍事因何而起，傷害損失都是真實而慘痛的存在，防患於未然是各級政府必須履行的責任。