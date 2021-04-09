功夫茶：淥狗飛龜冇人性　袖手旁觀有報應

「狗是唯一愛你甚過於你愛自己的生物」。之不過，本港嘅虐狗事件層出不窮，冷血變態，令人齒冷！日前元朗又驚現虐狗狂徒，兩日前一名劉姓男子報案，指其飼養嘅母狗及狗女，背及頸部受傷紅腫，相信曾遭毒手施虐。

經初步調查，兩唐狗傷勢異常，其中8歲狗女背部傷口甩皮潰爛，受傷面積頗大，而11歲母狗近頸部傷口潰爛，更發現烏蠅幼蟲，初步估計已受傷4至5日，相信係畀冷血狂徒淋滾水灼傷！愛協職員將兩隻唐狗帶走治理，而警方則把案件列為「殘酷對待動物」，交元朗警區刑事調查隊跟進。功夫茶希望警方認真調查，早日將冷血虐狗狂徒緝拿歸案！畀佢逍遙法外，係對「萬物之靈」嘅最大侮辱！

呢，幾日前西環僑發大廈對開，又發生「飛龜事件」，有市民行行吓街，突然聽到「嘭」一聲巨響，赫然見一龜倒伏路中，龜殼爆裂奄奄一息！警員到場調查並登樓找尋龜主，不排除係意外墮樓。阿哥，連同今次意外，一個月內至少發生4宗空中飛龜，情況令人憂慮。咁講喇，你養得佢就好比養BB，點都要有啲防範措施及危機意識，有啲窿窿罅罅嘅地台或氣窗之類，總要加啲圍欄或鐵絲網圍住啩？都話善待動物唔會使人類少一塊肉，可惜，人類嘅愚行往往對動物鑄成無可挽回嘅大錯！

講起「飛龜事件」，剛過去嘅復活節及清明假期，大埔碗窰路嘅溪澗出現大批放生龜，關注組織直指，同一位置有多達40隻背部寫有放生者姓名嘅烏龜，當中唔少已經死亡！呢，義工即使盡力拯救，也無從堵截善信繼續放生。有堪輿學家表示，如放生導致動物受傷或死亡，等同殺生，積福不成反折福！各位「善長仁翁」，他日放生，能不慎乎？仲要唔該用吓腦，放生龜通常人工飼養，冇野外求生能力，難以生存之餘，更有機會染病而傳染至原生物種，造成生態危機！本報關心動物權益，對去年律政司放生深井掟動物落街狂徒引致「破窗效應」已大加鞭撻；此外，漁護署帶頭虐牛更加口誅筆伐，而棘線傷猴，本報倡裝膠板，市民激讚，漁護署只換上易斷裂普通鐵線，終極良方應採納本報貼心設計！庸官無能又不虛心受教，鐵板一塊，睇見都忟！

有道是一個對動物殘忍嘅人，也會變得對人類殘忍。咪話功夫茶唔提醒，冷血虐待動物冇人性，整整吓習慣成自然，連自己仔女都唔放過，虐待埋一份，屆時就真係喊都無謂！本報用盡心思為廢官獻上「貓狗善終園藍圖」，議員市民皆稱善，一片苦心，可惜廢官怠政，情願做「高薪廢物」，未經認真思考就一口拒絕，根本無心善待動物，一眾庸官冇好生之德，麻木不仁，肯定遲早都會有報應！