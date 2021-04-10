美國正全力阻止中國追上其「全球一哥」地位，美國歷任總統，由奧巴馬到特朗普，再到現在的拜登，已不斷成立不同的國際聯盟，準備從各個領域圍堵中國。這些聯盟包括由美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」，美國、英國、加拿大、澳洲和新西蘭組成的「五眼聯盟」，拜登更曾游說七國集團（G7）一同組織民主國家聯盟，而前國務卿蓬佩奧和現任國務卿布林肯則走訪歐洲和東亞各國。美國正是運用這種聯盟和聯繫，向中國施壓，逼中國就範。

自今年1月拜登上任以來，美國已發動了兩次對中國提出責難。1月香港特區政府拘捕53名反對派人士，涉及參與民主派初選，違反《港區國安法》中顛覆國家政權罪，美國、英國、澳洲、加拿大4國外長發表聯合聲明，譴責特區政府。而近日世界衞生組織公布全球新冠病毒溯源調查的中國部分，基本上排除實驗室外洩病毒的假設，美國聯同13個國家質疑報告內容。

有趣的是，在這些國家之中，澳洲最勇，每每站在最激烈前線，多次指摘中國在新疆進行「強迫勞動」和「種族滅絕」。但新西蘭兩次都無影無蹤，兩次均缺席。

中國反擊澳洲的針對，去年底已禁止數十艘澳洲煤船的貨品上岸，滯留於中國沿岸，每天被收取逾10萬元的滯期費，以等待進入港口的許可。同時，中國指生產商將產品傾銷於成本之下，向進口澳洲葡萄酒徵收高額關稅及徵收大麥高額關稅。而今年3月，中國卻與新西蘭簽署自貿協定升級議定書，雙方對彼此開放的領域更大，水平更高。新西蘭目前每年向中國輸出約180億美元產品，是輸往澳洲的兩倍。

澳洲媒體近日批評新西蘭過分「軟弱」，《華盛頓觀察家報》則指新西蘭「用姑息換取北京給予的經濟好處」。

事件發展就好像是章回小說般曲折離奇。中國制裁澳洲的「不合理指罵」，去年10月非正式地封鎖了澳洲的煤炭，12月降至零。中國更轉而向美國購買，今年2月，美國出售了近30萬噸煉焦煤予中國，而且陸續有來。

事件告訴大家，美國動員民主國家，組成不同聯盟，打壓中國的發展，但美國和盟友卻有3種不同的後果：一、響應美國大佬，身先士卒，走到最前線，與中國「火併」，惹來互相制裁，經濟有所損失。二、明是美國盟友，實是逃兵，從中獲利。三、美國作為大佬也不差，亦有利益得着。

是中國厲害了，還是他們在搞笑？收了入場費，就要做場大龍鳳。（明日續）