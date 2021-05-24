正論：世紀謊言爆破　黑暴真相曝光

真的假不了，假的真不了。一場世紀黑暴，將香港大好山河徹底破壞，讓全城正常市民陷入恐慌，當中一個又一個謊言如同助燃劑，令暴亂一發不可收拾，尤以「爆眼女」最具代表性。人們手掩一眼高呼「以眼還眼」，猶如圖騰一般，將這場黑色暴亂推向最高峰。如今事過境遷，本報獨家踢爆「爆眼女」不但沒有爆眼，甚至喜孜孜飛往台灣。真相水落石出，惟整個社會付出的代價卻是太大。

本報報道，爆眼女早在去年9月在親友簇擁下經香港國際機場離境飛往台灣。從多幀現場圖片可見，戴上口罩的爆眼女精神奕奕，神采飛揚，期間一度除下口罩與親友拍照話別，言談甚歡。最關鍵是其雙眼炯炯有神，明亮閃爍。與黑暴期間她刻意在右眼蒙上紗布戴上墨鏡發表仇警煽暴言論、欲讓外界相信她已失明的影片相對照，爆眼假象不攻自破，說這是本世紀最大的謊言也絕不為過。

眾所周知，自稱是義務急救員的爆眼女於前年8月11日，不理警方勸喻身處尖沙咀暴亂現場，結果在警署外的衝突中遭人射傷右眼。幕後黑手隨即發動鋪天蓋地的輿論和文宣攻勢，繪影繪聲力指其傷勢乃由警方近距離發射布袋彈所造成，但其時已有正常傳媒提出質疑，指其傷勢是被「自己友」誤傷，皆因當時有黑暴分子用彈弓和鋼珠射向警署。然而黑暴輿論勢力龐大，港府軟弱無力，謊言在亂世之中反成「真理」，人人以手掩眼發起更大規模的示威暴亂。有關手勢不僅在街頭常見，公院醫護更紛紛化身爆眼女在院內罷工追究警暴，甚至有人以「警察還眼」為口號，號召暴徒到機場參加聲援集會，卒令機場一連3日被癱瘓，更發生禁錮毆打內地記者事件，震驚國際。

最令人嘖嘖稱奇的是，警方其後主動作出刑事調查，冀早日釐清事情來龍去脈，偏偏爆眼女千方百計阻撓，多次利用法律程序阻止警方向醫管局拿取其醫療報告，甚至高院原訟庭已駁回其司法覆核申請兼要她賠訟費，一樣不依不饒，更上訴至高院上訴庭並再次敗訴而回。按道理，如她真為警方所傷，肯定樂意公開醫療報告大做文章，為警暴指控加柴添火，好讓自己成為「時代革命」永遠的圖騰。然而事實剛好相反，有人不惜一切唯恐真相曝光。不近情者多藏奸，事隔兩年，終於真相大白了！

外界早就指出，顏色革命的套路之一，是製造一個又一個似是而非的謊言煽動群眾情緒，攻擊政府及警隊，這種套路在外國屢試不爽，香港也收到一時之效，爆眼女固然是一例，太子站打死人、新屋嶺性侵等等，都是同一手段而已。惟不同的是，香港特區政府並非獨立政治實體，背後有強而有力的中央政府支持，加上香港警隊忠誠勇毅盡忠職守，堅持與黑暴周旋到底，隨着《港區國安法》去年6月底出台，頭號國安重犯黎智英又在今年收監，大局底定，所有謊言亦站不住腳，逐一爆破。

可以看到，爆眼女無爆眼之餘，還歡天喜地跑去台灣，再次印證台灣扮演了極不光彩的角色，綠營政府及各台獨組織絕對是策劃支援黑暴的最大境外勢力之一。無獨有偶，港府日前宣布暫停駐台經濟貿易文化辦事處運作，理由是台灣當局犯了「三宗罪」，一是近年多次粗暴干預香港事務；二是公然支援香港黑暴示威者；三是台灣激進之人威嚇香港駐台經貿文辦人員。當局忽然強硬引起外界一陣嘩然，黃營傳媒更質疑這是「莫須有」罪名，惟事實勝於雄辯，除了黑暴分子紛紛潛逃台灣、12人蛇偷渡台灣變送中外，連爆眼女都同樣往台灣鑽，台灣亂港有證有據，其角色是甚麼，還用問嗎？

所見既可駭，所聞良可悲。一場黑色暴亂，特區傷筋動骨，要不是中央果斷出手，敢肯定單靠特區政府之力，香港直到今日仍是謊言充斥、群魔亂舞的妖獸都市。兩年彈指即過，如今香港多了一條《港區國安法》，中央堅定落實全面管治權，反對派兵敗如山倒，牛鬼蛇神全部遭到清算，就連反中亂港總指揮漢奸黎也鋃鐺繫獄。香港進入了新時代，中美關係亦開展了新篇章，但同時促使不少港人趕着移民，捨港遠飄；過去一些看似順理成章的活動自由也被全面收緊，示威集會在短期內不復見。一小撮懷有奪權圖謀的漢奸走狗攪得香港周天寒徹，這些人死有餘辜也就罷了，但守法港人無辜受累，整個特區為這場黑暴付出的代價委實太大。

秋後算帳，天公地道。保安局揚言「終生追究」潛逃海外的黑暴分子，這句話絕非說了算。這些潛逃台灣或匿藏海外的漢奸走狗，個個涉及國安重罪，人人罪孽深重，豈容他們盡情破壞後拍拍屁股一走了之！犯我中華者，雖遠必誅。爆眼女又好，羅冠聰、許智峯之流也罷，終其一生只能惶惶不可終日，其結局亦必然與漢奸黎殊途同歸，只能把牢底坐穿！