正論：直搗巢穴擒爪牙　毒果末日終臨頭

不要問喪鐘由誰敲響，喪鐘由自己親手敲響。一直以反中亂港、勾結外力奪權變天為職志的壹傳媒及旗下《蘋果日報》，昨日再受致命重擊。警方國安處清晨採取行動，以涉嫌違反國安法第29條串謀「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，拘捕5名壹傳媒董事及高層，並進入壹傳媒大樓搜證，保安局更凍結《蘋果日報》等3間公司資產。人又無，錢又無，毒果「收檔」，寫在牆上！

警方國安處動員逾500人，以雷霆萬鈞之勢直搗大漢奸黎智英反中亂港的巢穴──位於將軍澳的壹傳媒大樓搜證逾5句鐘，同時兵分多路，在多區展開拘捕行動，壹傳媒行政總裁張劍虹、集團營運總裁周達權（前財務總裁）、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉，均在寓所內被捕。眾所周知，這些人全部都是黎智英的心腹，關係密切，即使漢奸黎身在獄中亦頻頻互通消息，狼狽為奸，今次將這些人一網成擒，勢必重創甚至要了壹傳媒及《蘋果日報》的命。

當然，昨日因，今日果，一切乃係咎由自取。警方調查發現，自2019年迄今，《蘋果日報》在報章及網上發表數十篇中英文報道，呼籲外國制裁香港或中央。有關文章在國安法實施後，甚至近期仍持續發布，擺明就是明知故犯，挑戰法治，死不悔改。而被捕5人皆是《蘋果日報》的董事及高層，對公司運作相當重要，亦對報章內容、風格及方針責無旁貸。

警方認為有強烈證據表明，有關文章是與外國或境外勢力串謀制裁計劃的重點，為境外機構實施制裁行動提供口實，並形容壹傳媒大樓已成為犯罪現場。連「犯罪現場」的字眼都用上，足證事態嚴重，毒果以為打着新聞自由的幌子便能肆意鑽法律空子，如意算盤再也打不響。

可以看見，自去年8月警方國安處首次搜查壹傳媒大樓，並以涉嫌違反國安法及欺詐等罪拘捕黎智英、張劍虹等人後，壹傳媒便陷入一片風聲鶴唳之中。隨着事態發展，被捕高層愈來愈多，「跳船」員工更是不絕如縷。警方今次第二次大搜捕，顯然有充足準備，絲毫不理會西方反華勢力說三道四；保安局局長甚至嚴詞指斥「利用新聞工作作為工具以危害國家安全的行為」必須追究到底，呼籲其他員工及同業「切勿和危害國家安全的罪犯同流合污，應該和罪犯切割」，語氣之嚴厲前所未見。以黃營中人皆是無膽匪類觀之，有關言論的震懾力不可謂不驚人，跳船割席者肯定陸續有來。

蛇無頭而不行，高層紛紛落網，毒果必然陣腳大亂，除了夜行人吹口哨，自我壯膽死撐「為迎接黎明奮戰」，根本已經無能為力。尤其是保安局引用國安法實施凍結令，將《蘋果日報》等3間公司合共1,800萬元的資產凍結，警方同時引用凍結令禁止7間銀行處理上述3間公司的銀行帳戶內財產，淫媒毒果連出糧都成問題。錢不是萬能，但無錢便萬萬不能，缺水缺人的《蘋果日報》還怎麼運作下去？目前壹傳媒股份已經停牌，過去藉舞高弄低股價「送水」的伎倆再也無法重施，反中亂港集團因利而聚，利盡而散，樹倒猢猻散又何足為奇？

都說喪鐘是由自己敲響，絕非虛言。回歸以來，黎智英便站在反中亂港最前線，藉黑金豢養大批政客充當其反華走狗，並藉壹傳媒及《蘋果日報》製造反華輿論，抹黑中港政府，唯恐天下不亂。過去仗着有外部勢力撐腰，中央不敢管、不去管而有恃無恐，並得到港英餘孽包庇，壞事做盡也不用受到法律制裁，益發壯大其叛國禍港之膽。佔中無功而還仍不死心，千方百計煽動暴亂，反修例黑暴爆發更殺紅了眼，跑到美國覲見白宮高層，狂言「為美國而戰」，甚至自吹為首個要求美國制裁中港政府的人，埋下自取滅亡的禍根。

不出手則已，一出手驚人。既然大漢奸肆意踐踏國家安全紅線，中央當然不可能再忍，自去年6月底《港區國安法》出台後，漢奸黎及其「傳媒王國」土崩瓦解已成定局，只待時機一到，金猴自當奮起千鈞棒降魔伏妖。果不其然，漢奸黎現在淪為階下囚，其心腹爪牙亦難逃法網，《蘋果日報》隨時停刊，燈已盡，大廈傾，悽悽慘慘戚戚。

時辰一到，一切都報。這一切就像一則警世寓言，再次鄭重告知世人，做漢奸永遠沒有好下場，「為美國而戰」終究只是黃粱一夢而已。