正論：環保官僚懶執法　棄置廢料已成災

港府搞環保「假大空」早就不是新聞。這些年，推出的環保藍圖畫得無比漂亮，目標定得無比宏大，口號喊得無比響亮，但實際上成效不彰，不僅欠缺配套配合，最不堪的是環保署貫徹尸位素餐的陋習，有法不依，執法不嚴。香港垃圾圍城，豈是無因！

眾所周知，建築廢物處置收費計劃已實施16年，數年前當局甚至大幅提高收費，美其名曰「污染者自付」，以經濟誘因推動業界減少廢物及推動廢料再造，並規定所有建築廢料必須運往指定的堆料區或填料區。然而環保署監管粗疏，致令收費計劃形同虛設。

有讀者向本報投訴，指九龍城衙前圍道一處行車道旁，被人非法棄置建築用的大型竹枝逾月，形同一座小山，部分車輛行駛時輾過竹枝，加上該處為轉彎位且路面狹窄，經常塞車，令路面險象環生。行動不便的街坊和小學生等，每次路經上址都要分外留神，擔心引發嚴重意外。該名讀者本月初曾向環保署作出舉報，甚至將當時有吊機將竹枝棄置路上的經過拍下，以為「有圖有片有真相」，有助署方檢控，詎料苦候多日只換來敷衍回應，聲稱曾派員到場調查，發現部分竹枝已被清走，推說會繼續搜證後便不了了之。結果本報記者連日到場視察，均見大量竹枝繼續棄置路旁，環保署到底是真的搜證調查，還是敷衍了事，還用問嗎？

檢控非法棄置建築廢料只是很簡單的分內事，市民並非要求環保署官僚登火星或探月，偏偏廢衙門連分內事都懶得做，任由廢料堆積如山，損害市容之餘，更恐造成交通意外和衞生隱患。可以看見，上述事例只是冰山一角，早前本報獨家踢爆，粉嶺有回收場每日約30架次載有建築廢料的泥頭車直入堆填區免費通道，估計每日逃避向環保署繳交4.2萬元廢物處置費，令政府庫房每月少收126萬元，當中更疑涉行賄買通堆填區職員，惟環保署竟然隻眼開隻眼閉，令人震驚。

事實擺在眼前，建築廢物處置收費計劃之所以有等於無，香港之所以淪為泥頭港、垃圾港，問題固然在於承建商缺乏公德心和守法意識，一味貪方便和減省成本，但更大的責任在於環保署有法不依。該署每年接獲逾千宗於政府土地非法傾倒廢料的投訴，而且數字不斷增加，但每年的檢控只有寥寥數十宗，根本不成比例，這兩年更因為疫情爆發，大條道理疏於巡查。數年前《施政報告》提出強制所有建築廢料收集車加裝衞星定位追蹤系統，可惜講完就算，沒有下文，更何況當局所謂的「廢料再造」光說不練，廢料沒有出路，胡亂棄置又何足為奇？

說到底，環保不是一句口號，不是一時時尚，必須從教育做起，加上政策配合，營造一個人人不會亂拋垃圾、不敢亂拋垃圾的社會氛圍。港府搞環保一味寓禁於徵又疏於執法，而且教育和宣傳欠奉，沒有好結果便是必然結果。