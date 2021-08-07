非法外圍賭博市場規模十分龐大，本港警方2014年世界盃舉行期間，採取打擊非法賭波活動，破獲超過7.5億元非法賭注。香港政府的一貫政策，是把賭博活動限制於少數規範化及受監管的途徑，在滿足公眾對賭博的需求之餘，有關的規範亦可確保賭博活動不致氾濫，把賭博對社會可能造成的不良影響減至最低，但是近期非法賭博氾濫。

根據《賭博條例》，除了受規管的賽馬、足球博彩及六合彩，又或其他獲發牌批准的博彩場所，例如麻雀館，以及獲法例豁免的賭博活動之外，其他賭博活動均屬非法。

近年非法賭博集團及疊碼仔在本港的活動非常活躍，疊碼仔提供借貸等利誘賭博人士，更贈送船票及酒店住宿吸引港人到賭場及賭船賭博。賭博集團更推出愈來愈多積分和優惠計劃吸引新客戶，尤其是年輕客戶，容易導致問題賭博，當中衍生的社會問題，對本港造成嚴重威脅。

隨着科技發展大幅提升，以及智能手機、平板電腦等的普及，市民接觸非法賭博渠道的機會增加，有專門追蹤網站使用率的調查發現，每月有至少23萬名市民瀏覽或光顧非法賭博網站。另據估算，香港人每年因投注非法外圍而輸掉的投注達到120億元。

按照《賭博條例》，任何人如非法收受賭注，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年。另外，任何人向收受賭注者投注即屬違法，首次被定罪，可處罰款一萬元及監禁3個月，再犯者最高可被罰款3萬元及監禁9個月。就算賭博網站不在香港，如果市民在香港參與相關網站運作，可能干犯相關《賭博條例》。

大家有目共睹，本港非法外圍賭博的投注額，已達到數千億元，比合法博彩的投注額1,500億元高出約一倍。非法賭博活動日益猖獗，引發了一連串社會問題和犯罪活動，情況嚴重。

警方於6月至7月進行代號為「戈壁」及「風盾」的反非法外圍賭博行動，拘捕824人，檢獲超過36億元的投注紀錄和超過2,300萬元現金，涉及的罪行包括「收受賭注」、「向收受賭注者下注」、「經營非法賭博場所」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」等，並凍結多個銀行戶口內的超過2,100萬元懷疑犯罪得益。

無可置疑，非法賭博一直蠶食香港社會的資源，影響惠及全港市民的慈善公益活動，更繁衍了多種嚴重的社會問題，包括高利貸、洗黑錢、欺詐、賄賂、暴力追債、問題賭徒和多種家庭問題。特區政府責無旁貸，必須採取所有切實可行的措施，強力打擊非法賭博活動，防止公共財政資源被掠奪，並加強宣傳教育，呼籲市民不要參與任何非法賭博及洗黑錢活動。如果是病態賭徒，請尋求適當的治療和協助，切勿以身試法，自毀前程。