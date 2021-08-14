吸毒不僅損害心理和生理健康，更會影響到學習、工作、家庭和社交。近期本港執法部門分別搗破不少種植大麻基地、製毒工場、偷運毒品，拘捕很多涉及販毒的罪犯和吸食毒品的青少年，本港毒品氾濫問題嚴重，必須予以正視。

特區政府於2008年開始把以往的「濫藥」或「濫用藥物」等較中性的詞彙，統稱為「吸毒」或「吸食毒品」，同時亦把「精神科藥物」改稱為「危害精神毒品」，或口語化的「丸仔毒品」和「K仔毒品」，來強調毒品直接與嚴重的禍害，並非「藥物」或「精神科藥物」這麼中性，反映吸食毒品的嚴重禍害。

「危害精神毒品」的種類很多，包括迷幻劑（如氯胺酮、大麻）、興奮劑（如冰、搖頭丸、可卡因）、鎮定劑（如藍精靈、白瓜子）等。其中小部分如鎮定劑、咳藥等本是用作醫療用途，但如果沒有在醫生處方及指導下服用上述藥物，又或服用上述藥物而非作治病用途，便屬吸食「危害精神毒品」。

吸食危害精神毒品的禍害非常嚴重，吸毒者可能感染愛滋病、乙型肝炎、破傷風等疾病，出現情緒不安及不穩，神志失常，失去判斷或自制能力，因而對自己或他人構成危險；腦和其他身體器官的功能受損，急性中毒死亡。人際關係出現問題，失去朋友，甚至家庭，學業退步或工作能力大減，食欲不振，營養不良，日漸消瘦，百病叢生，更會成為「癮君子」、「道友」，不能自拔，抱恨終身。

2021年首季，首次被呈報的吸毒人數較去年同期上升20%，當中21至35歲的年輕成年人佔43%，學生吸毒人數上升，青少年涉及毒品罪行數字亦持續上升。此外，被呈報吸食大麻的人數持續上升，較去年同期上升48%。大麻亦是21歲以下青少年吸毒者最常吸食的危害精神毒品，吸食人數較去年同期上升58%。

根據《危險藥物條例》第4、6條，販運或製造危險藥物的最高刑罰是終身監禁及罰款500萬元。按照《危險藥物條例》第8條，藏有或服食危險藥物，最高可處7年監禁及罰款100萬元。事實上，吸食毒品除了影響自己，更有可能會因為要得到更多金錢來買毒品而危害別人，例如盜竊、搶劫、傷害別人等，或從事賣淫工作，而這些犯法行為必會受到法律制裁和一生留下污點。

吸食毒品不但危害生命和健康，對個人、家庭、社會都有嚴重影響。政府打擊毒禍，責無旁貸，須全力禁毒，加強教育宣傳。期望官、商、民、學協力構建一個和諧的社會，讓青少年發揮所長。學校與家庭多關心青少年的成長道路，培養他們建立正確的價值觀與健康的生活方式，鼓勵他們積極面對人生的挑戰，增強處理情緒和解決問題的能力，愛惜生命，拒絕誘惑，遠離毒品。