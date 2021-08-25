近月以來，忽然驟覺香港整體社會的氛圍有改善迹象，大家一步步遠離黑暴及疫情所帶來的負面影響。除中國香港代表隊在東奧獲得佳績外，在我們身邊亦迎來活化後的「中環街市」，一個承載許多香港人回憶的地標，又再一次看到絡繹不絕的人流。

「中環街市」是市建局其中一個重中之重的保育項目，亦是發展局「保育中環」的重點計劃。我們現在所看到的「中環街市」，其實已是屬於第4代的建築物。早於開埠初期，就已有「Central Market」在現址附近營運，後歷經數次改造或重建，今天看到的「中環街市」建築才於1939年營運啟用。

再到1990年，當局將「中環街市」列為三級歷史建築，希望其簡約實用主義的「包浩斯」風格，能夠得到保留及重視。雖然如此，回歸後曾一度研究拆卸現址，改建成甲級商用樓宇項目，並於2003年停止街市功能的市政設施。經過數年的討論凝聚共識，特區政府終在2009年的施政報告中，落實將項目交由市建局進行活化及保育。

回看「中環街市」百多年的歷史，其實背後所承載的是開埠至今的故事，以及民生百態的文化變遷，故市建局在保育還原的過程中，亦下足相當多的工夫。以大樓的外牆為例，為找尋1939年原有的油漆顏色，需經過多次反覆的研究及比對歷史照片，才能落實今天所看到的白色顏料。又例如內部的主樓梯，團隊亦特意找到掌握「上海批盪」工藝的師傅，細心呈現出當年實際的原始面貌。

另外，所謂的「活化」工作，是將原有的構體賦予新的功能，而市建局就為「中環街市」注入「Playground for All」的理念，與發展商共同打造成商業中心下的新型公共空間。除設有特色的食肆及商店外，內裏亦提供場地予外界租用，另會舉辦多元化的文藝工作坊，讓市民可參與其中提升民間的文化質感。

當然，保育工作從來不是容易的事情，而「中環街市」亦是經過多年才能達到今天的共識。遙想當年，當項目朝商業辦公大樓的方向發展時，當局只建議發展商需擺放過去的照片及相關的簡介。後遭到民間反對，才逐步走向保育方案的道路。即使在2009年的施政報告制訂大方向後，最初「城中綠洲」的設計又因造價昂貴，才造就出今天簡約而能與社區融合的方案。

由此可見，產生共識是需要漫長理性的溝通，亦不要以為能用簡單粗暴的手法就能一蹴而就。十多年前，香港部分保育人士往往採用激烈手段表達訴求，皇后碼頭如是，菜園村亦如是，美其名是在搞保育，實質是挑戰法治底線，貶低政府權威。香港是法治的國際大都會，保育工作不應與政治及暴力扯上關係。「中環街市」能夠成功，正正就是和平理性討論的成果，造就出社區昇華的成功例子。