印度媒體日前引述該國安全官員稱，百多名解放軍士兵8月30日越境進入印度北阿肯德邦巴拉奧蒂接壤中國的地區，並在撤離前破壞橋樑設施，但未有與印軍相遇。然而，北阿肯德邦政府否認接報事件，印藏邊境警察部隊則拒絕置評。不禁讓人懷疑這種所謂「入侵」的報道，究竟是怎麼一回事？

須知道，澳洲媒體日前才引述一部新書指，美國、澳洲等「五眼聯盟」外長們今年初曾故意設局，在一條沒有保密的線路上，討論關於武漢病毒研究所有科學家早於2019年11月就已經染疫的情報。消息人士稱，五眼聯盟旨在觀察中方竊聽後有何反應，結果當然是癡癡呆呆坐埋一枱，反應不似預期。於是今年1月，時任美國國務卿蓬佩奧公開宣講上述情報，欲借媒體大肆炒作，不料美國國會山莊暴動餘波未了，媒體極少關注，「五鬼運財」的如意算盤打不響，有人大感失望。

現在回看印媒所謂的「入侵印度國境」報道，一方面說印方官員聲稱中國軍隊過去數月多次嘗試滲透上述地區，故已在中部地區增兵，另一方面又說中國解放軍在上址逗留了3個小時，離開前依然未有與印度陸軍、印度印藏邊境警察部隊相遇，如入無人之境。這是否有人繼早前要求押後雙方軍長級會議後又搞甚麼小動作？

正如今年一月，美國國家安全委員會提早30年解密印太戰略文件，當中提到美國視印度為抗衡中國影響力的主要盟友，美國會幫助印度崛起以遏制中國，維持「印度保持在邊界對付中國挑釁的能力」。印度總理莫迪近日展開自1947年印度獨立以來，最大規模的軍隊重組行動，整合海陸空三軍，美其名建立一體化的作戰機制，應付未來一旦出現的邊境衝突，實際上所為何事？答案昭然若揭。