正論：租置單位管理亂　房署懶理曱甴屋

在林鄭「置業主導」的房策下，土地供應不足始終無法解決，惟有挖東牆補西牆，連租置屋邨都納入綠置居出售，結果因為管理混亂，房屋署卸責，致令小業主上樓夢頓成噩夢。有市民以綠表方式抽到景林邨中層租置單位，惟落訂後始發現鄰居長期拾荒，單位滋生大量曱甴，陷入進退兩難的無助困局。

綠置居今年首次加入800伙「租置計劃」回收的公屋單位，以市價15%至18%出售，折扣遠高於綠置居的50%，對於財力有限又渴望成為業主的公屋戶有一定的吸引力。劉先生一家四口有見單位售價相宜，可以負擔，遂於較早前經新一期綠置居抽樓，最終決定買入租置屋邨回收單位，揀選將軍澳景林邨景桃樓中層一個約440平方呎單位，售價70多萬元，並已支付4萬元訂金。

原以為美夢成真，一家人終於有屬於自己的安樂窩，詎料「由天堂跌落地獄」的事情竟然發生。原來有關單位「貨不對辦」，房屋署提供展示屋內間隔的單位時不覺有異，但現場視察卻是另一回事，毗鄰單位竟是一間「曱甴屋」，戶主將垃圾塞爆單位，臭氣熏天，曱甴爬來爬去，甚至爬出走廊以至其他單位，衞生情況極度惡劣。最不堪的是，「曱甴屋」屬於房屋署的出租單位，而劉先生購入的則是出售的綠置居，房屋署由是闊佬懶理，僅表示清潔問題由物業管理公司負責；而物管公司雖說跟進，實際上有關問題存在起碼兩年都沒有絲毫改善。現時劉先生陷入兩難，要麼「撻訂」，連向銀行申請的按揭亦會被罰息；要麼忍受與垃圾曱甴為鄰，怎麼揀都是「跌落地獄」。

事實上，租置屋邨在回歸前及回歸初期兩度推出，惟實踐證明維修、清潔、保安等責任誰屬經常惹起爭議，港府因此久久沒有再推租置計劃。惟林鄭為了滿足其「置業主導」房策，不理好醜但求就手，將租置單位納入綠置居出售，卻因為管理依舊一片混亂，結果淪為市民的夢魘。早前本報亦有報道大埔富亨邨驚現「曱甴屋」，整個單位堆滿成千上萬隻曱甴，鄰居飽受滋擾，苦不堪言，而富亨邨正正是租置屋邨，致使房屋署、食環署等部門「攞正牌」指涉事單位為私人物業而拒絕作為，最終要私人清潔公司仗義代勞清理曱甴。

都說港府政策永遠只重表面文章，執行細節毫不理會，將公屋單位廉價出售，一圓小市民業主夢，出發點無疑是好，但當一幢大廈既有出租單位，又有出售單位，衍生的管理問題，政府便有責任做好把關。如今賣了樓便算，豈能不激起民怨？一個政府是否執政為民，是否真正與民同行，從這些細枝末節足以說明一切。

回歸以來，社會矛盾愈演愈烈，政府無法讓港人安居樂業正是最大原因。小市民窮畢生之力購入窩居，無非希望有安樂日子過，如今連這卑微的願望都變成奢望。按照港產官僚邏輯，賣出了的單位固然不關房屋署事，連出租單位都不關房屋署事，那麼，房屋署官僚出糧為何又關納稅人事？