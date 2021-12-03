世界視線：排外主義輕人命　難民危機續惡化

白羅斯邊境難民危機由今年下半年開始，情況在踏入冬季後不斷惡化，並演變成人道危機。前無去路的難民在寒冷環境下缺乏食物、衣物及燃料，確實死亡數字一直沒有公布。在白羅斯、波蘭及立陶宛接壤邊境，難民如人球般被踢來踢去，但國際救援組織及歐洲多國保持沉默，令人質疑人道主義是否不復存在；抑或在排外主義影響下，視人命如草芥？

白羅斯總統盧卡申科去年高票連任，儼如終身執政，國內隨即爆發大型示威，質疑選舉舞弊。鄰國波蘭及立陶宛加入聲討盧氏行列，更庇護流亡的白羅斯異見人士，引起盧氏不滿。及至今年5月，白羅斯迫降一架由希臘飛往立陶宛的客機，拘捕機上一名異見記者，進一步刺激緊張局勢。事隔不足兩個月，白羅斯西部邊境便出現一批又一批中東難民，徒步穿越國境進入波蘭。

難民危機衝擊白羅斯、波蘭及立陶宛關係。近年波蘭右翼化明顯，派出士兵及水炮車驅趕突如其來的難民，把他們趕回白羅斯。白羅斯指控立陶宛把難民屍體扔進白羅斯境內。為了洗脫白羅斯的不利指控，波蘭及立陶宛指控對方利用難民發動混合攻擊，反擊歐盟制裁。

在各國的外交攻防戰中，戶外露宿的難民生活條件愈趨惡劣，他們缺乏衣物、糧水及燃料，更缺乏防疫用品。在新冠變種病毒Omicron肆虐下，難民的處境令人憂慮，隨時出現大爆發；加上缺乏醫藥，染疫人士一旦無法治療，將惡化成重症甚至死亡。更有甚者，疫情可能蔓延附近國家，引起嚴重後果。

有別於2015年的難民危機，今次難民危機規模小得多，因此沒有得到太多關注。國際組織沒有主動展開救援行動，曾收容大批難民的德國亦沒有敞開大門。在看守總理默克爾任期最後倒數階段，已抱着多一事不如少一事的心態準備卸任。

歐洲的排外及仇視情緒，令人對難民聞之色變，加上出現新一輪疫情，更是自顧不暇。在意識形態影響下，難民的人命賤如螻蟻，困守在白羅斯邊境的難民仍苦苦為生存掙扎，他們的吶喊及哀號可能永遠得不到回應，最終慢慢無聲消逝。