功夫茶：海上假期成泡影　郵輪碼頭淪廢墟

新冠疫情連日確診個案迭創新高，庸官喺冇準備充足下又再推出一系列禁聚令，加上日圍封夜強檢，市民疲於奔命，日常生活秩序大亂；阿哥，疫情嚴峻下排隊等飛髮，菜心平時幾蚊斤變幾十蚊斤，人心惶惶，香港充溢着末世情懷！

呢嗱！早前公布會喺4月撤出香港調往新加坡嘅皇家加勒比國際遊輪海洋光譜號，恐怕感覺到香港放寬防疫措施遙遙無期，走得摩，冇鼻哥！決定提早撤離，將會取消今季所有航程，即早前已出售嘅2、3月航程會取消；而隨着另一家有份參與「公海遊」嘅郵輪公司星夢郵輪正進入清盤程序，消息指大部分喺香港嘅員工已被辭退，即係意味市民喺短期內想參加公海遊嘅機會係零！

皇家加勒比國際遊輪大中華區總裁稱，取消本季餘下航程係經慎重決定，目前疫情不穩，唔希望令參與未來航程嘅旅客處於困難，是以預訂海洋光譜號香港出發航程嘅旅客，將被安排全額退款。聽見都唏噓！此別何日會再來？

另有旅行社指出，郵輪公司一直嚴守防疫規定，無奈政府向兩郵輪公司實施嘅措施過分嚴苛，令業界冇生存空間。目前有參與公海遊嘅郵輪公司一間清盤，另一間「離場」，以後市民好難再享受安逸舒適嘅海上假期。當然，代理有關套票嘅旅行社又少咗一筆生意！而更令功夫茶納悶嘅係：當年發展啟德郵輪碼頭，目的係希望成為亞太區內嘅郵輪中心，以把握亞太區郵輪旅遊業市場增長所帶來嘅機遇。

之不過，事與願違，造價80多億元嘅郵輪碼頭自啟用以後，屢被批評交通配套不完善，致令人流長期不足；而碼頭啟用多年以來，一直有指泊港郵輪少，審計報告都曾批評其使用率偏低。各位，一個位處市中心嘅「靚地」搞到門堪羅雀，未能吸引更多郵輪前來停泊，商業區人流亦不多，未能成為旅遊景點，不失敗嗎？

旅遊業界議員就表示，本港疫情嚴峻，難於3月重啟公海遊，加上郵輪主要依賴長途跨國線路，故理解郵輪公司嘅決定，並且建議政府為旅遊業界設立半年補助等支援。事實上，公海遊短期無望，咁大型嘅郵輪碼頭基建，若然政府規劃得妥善，當然不僅用作郵輪出入，大可以配合體育園、公園及水上的士等。

依家海上假期泡湯，公海遊已成奢望，政府如不能將碼頭活化，綜合發展作其他用途，任由碼頭淪為海鷗樂園，又或者成為市民、菲律賓姐姐們嘅假日野餐天堂，郵輪碼頭又淪為另一個大白象工程，政府又做大嘥鬼，睇見都眼冤！