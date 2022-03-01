人人皆知香港影圈大哥大是三毛洪金寶，無論影視圈中人或圈外朋友，連不相識的人都會稱呼他為大哥大，電訊界在香港第一次推出手提電話時，一具體積大極像水壺的超重手電也叫大哥大。究竟他倆有甚麼關係？是否只因洪金寶與第一代手提電話都有着龐大身形但靈活多用途這麼簡單呢？

那便先要說說影圈大哥大這稱謂的由來了……

話說電影圈歷來都有一個不成文習慣，但凡圈中最有經驗的一群資深工作者，或有出色表現的工作人員，都會被叫做大哥，女性叫阿姐，不論台前幕後都是如此暱稱，所以70、80年代港台電影圈已流傳一個很傳神的笑話：「若然台北華西街忽然刮起一陣疾風，把掛在街頭、門前隨處可見的廣告招牌吹了下來，必會壓到一個電影圈大哥！」

由此可知港台影圈大哥多的是，70年代及80年代初台灣電影非常興盛，電影工業每年都有很多製作出產，所以電影工作人員觸目皆是，而台北華西街就十足今天香港的尖沙咀，不論本地人或外來遊客都愛逛的好去處，在這麼擠擁的人潮中都必有一個電影工作的大哥級人士被壓倒，當時台灣電影業旺盛到甚麼程度，也可想而知了！可是……

風水輪流轉，到了70年代尾，全世界電影圈都流行的音樂椅大轉位開始了，香港的成龍及洪金寶式打笑功夫喜劇開始流行，尤其成龍的矯健身手、高難度動作及最煞食的詼諧動作搞笑表情，掀起了全亞洲及歐美觀眾的熱烈叫好反應，成為李小龍後的真正國際巨星，稱他為超級大哥了。豈料……

在這個大哥口中，有一個比他大哥更大哥的人，他就是連成龍超級大哥也要稱之為大哥的洪金寶了。於是，頭腦靈活的圈中人為免混淆常在一起的他倆，成龍依舊叫大哥，而他的師兄洪金寶便是大哥的大哥，簡稱為大哥大了。

在80年代初洪金寶是使用第一代流動電話的第一人，那時還未有手提。我清楚記得第一次使用無線電話，就是在大哥大洪金寶的紅色賓跑座駕上，車內裝置了一台有電話線接駁車外大天線的汽車流動電話，已是全港非常少有的引來艷羨目光新產品了，皆因安裝費及通話費都非常昂貴，絕非像今天一樣人人都負擔得起，但當時已是大導演兼大明星的大哥大洪金寶，當然是流動電話商的尊貴客戶啦，所以手提電話一正式上市，洪金寶也是第一批使用者。

自此，每見到大哥大左手拿着手提電話，右手拿着糖果（糖果代替香煙，那時期的他剛在戒煙，身體好了身形卻愈戒愈胖），邊行邊講電話吃糖果非常有型，這個影像便植根在影視圈中人腦海裏，不久也流傳起來，漸漸大哥大洪金寶竟代表了手提無線電話的名字，無線電話索性直接稱為大哥大了。可是，洪金寶這個真正手提無線電話推廣人，卻不像黎明既有代言人酬勞，又有阿May陪拍廣告！