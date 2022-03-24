世界視線：俄羅斯重拳出擊　亞速營勢遭全殲

俄軍包圍烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾，並要求城內烏軍投降，遭到烏國總統澤連斯基一口回絕，俄軍料會在短期內對該市發起總攻。馬里烏波爾一旦被攻陷，俄軍就可完全掌握黑海至亞速海沿岸，並得以從南部抽調兵力北上，完成對基輔的合圍。更重要的是，馬里烏波爾是烏國新納粹極右武裝分子亞速營的大本營，目前仍有3,000人作最後頑抗，恐面臨被俄軍全殲的下場。

俄羅斯總統普京今次對烏克蘭開戰一個主要理由，就是指控烏國的新納粹分子殘害俄裔民眾。其中最為殘暴的亞速營，於2014年成立於馬里烏波爾，後被烏國政府收編為國民警衞隊。這支部隊以烏東的烏克蘭裔極右翼民族主義分子為主，並吸引歐美各地的新納粹黨加入。這支部隊據稱獲得西方國家的軍事培訓，具有旅級作戰規模，擁有兩個突擊營、一個坦克營和一個炮兵營，是烏國武裝力量中不折不扣的勁旅。

可是面對俄軍重火力，這支勁旅進入了末日倒數。近日西方媒體報道俄軍轟擊了位於當地、全東歐最大的煉鋼廠，其實這裏就是亞速營最後的據點。俄羅斯司法部門表示，待俄軍清理馬里烏波爾戰場後，調查人員就會入場，調查亞速營在當地留下的罪證。

不僅俄方指亞速營8年來在烏東頓巴斯地區犯下滔天罪行，涉及當地多場大屠殺，連西方國家和媒體亦承認該組織的新納粹傾向。美國媒體都指出，烏克蘭是唯一將新納粹分子納入政府軍的國家。不過，美國為了培養反俄武裝力量，卻默許烏克蘭的新納粹活動。

烏克蘭的新納粹有深遠淵源，並與該國的民族主義興起密切聯繫。早在二戰初期，烏克蘭民族主義者班德拉就與納粹德國合流，據指他的黨羽在隨後的數年殺害了50萬俄羅斯、波蘭和猶太人。蘇聯崩潰和烏克蘭獨立後，班德拉被尊為民族英雄，而亞速營等組織亦在新納粹主義旗幟下，再度暴力鎮壓國內的俄裔。雖然目前歐美各國一面倒支持烏克蘭抗俄，但如果俄軍在烏東找到亞速營暴行的鐵證，例如受害者人證或死者亂葬崗等，國際社會就未必再願意與澤連斯基站隊。